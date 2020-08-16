Paşa’nın Melekleri sezonu dört gözle bekliyor

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı 2020-2021 sezonu hazırlıklarına haftanın dört günü çift, diğer günler tek antrenmanla devam ediyor. Paşa’nın Melekleri haftanın 4 günü sabah kros çalışması, akşam da salonda pas ve taktik ağırlıklı antrenman yaparak yeni sezona hazırlarına devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarına tam hız devam ettiklerini belirten Antrenör Sertan Sarpaş “Biliyorsunuz dayanıklılık kuvvet çalışmalarını, kondüsyon sponsorumuz 4x4 uzmanları eşliğinde yapıyoruz. Onun haricinde de salonda hem temel ve teknik anlamda hem de savunma yönümüzü geliştirmek adına antrenmanlar yapıyoruz. Yeni sezona iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. 4 gün çift antrenman yapıyoruz diğer günleri tek antrenmanla geçiriyoruz. Oyuncuların dinlenmelerine de zaman ayırmamamız gerekiyor. Çünkü yoğun bir tempoda geçiyor. Dinlenme sürelerini ayarlamamız gerekiyor sakatlıkların daha az olabilmesi için daha güçlü olabilmek adına ve böyle bir program yapıyoruz. Ligin başlamasını dört gözle bekliyoruz. Oyuncuların hepsi çalışma konusunda istekli, arzulu. Şu an herkesin gözünde ışıl ışıl bir enerji var. Bu enerjiyi sahaya yansıtmak istiyoruz” diye konuştu.

