YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Paşa’nın Melekleri sezonu dört gözle bekliyor

Paşa’nın Melekleri sezonu dört gözle bekliyor

ANTALYA HABERLERİ  | 16.08.2020 11:36 | Son Güncelleme

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı 2020-2021 sezonu hazırlıklarına haftanın dört günü çift, diğer günler tek antrenmanla devam ediyor.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı 2020-2021 sezonu hazırlıklarına haftanın dört günü çift, diğer günler tek antrenmanla devam ediyor. Paşa’nın Melekleri haftanın 4 günü sabah kros çalışması, akşam da salonda pas ve taktik ağırlıklı antrenman yaparak yeni sezona hazırlarına devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarına tam hız devam ettiklerini belirten Antrenör Sertan Sarpaş “Biliyorsunuz dayanıklılık kuvvet çalışmalarını, kondüsyon sponsorumuz 4x4 uzmanları eşliğinde yapıyoruz. Onun haricinde de salonda hem temel ve teknik anlamda hem de savunma yönümüzü geliştirmek adına antrenmanlar yapıyoruz. Yeni sezona iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. 4 gün çift antrenman yapıyoruz diğer günleri tek antrenmanla geçiriyoruz. Oyuncuların dinlenmelerine de zaman ayırmamamız gerekiyor. Çünkü yoğun bir tempoda geçiyor. Dinlenme sürelerini ayarlamamız gerekiyor sakatlıkların daha az olabilmesi için daha güçlü olabilmek adına ve böyle bir program yapıyoruz. Ligin başlamasını dört gözle bekliyoruz. Oyuncuların hepsi çalışma konusunda istekli, arzulu. Şu an herkesin gözünde ışıl ışıl bir enerji var. Bu enerjiyi sahaya yansıtmak istiyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kayserispor’da neşeli idmanı

Kayserispor’da neşeli idmanı

Uşak’taki cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Uşak’taki cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Adana'da otomobil dere yatağına devrildi: 2 yaralı

Adana'da otomobil dere yatağına devrildi: 2 yaralı

Düzce Belediyesi esnafa 45 milyon lira borç ödedi

Düzce Belediyesi esnafa 45 milyon lira borç ödedi

Antalya Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazar

İmsak
04:40
Sabah
06:08
Öğle
13:07
İkindi
16:51
Akşam
19:55
Yatsı
21:17

Antalya Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazar

Demet Eczanesi
Muratpasa
Ezdem Eczanesi
Muratpasa
Flora Eczanesi
Muratpasa
Metin Eczanesi
Muratpasa
Öznur Eczanesi
Muratpasa
Şirinyalı Eczanesi
Muratpasa
Billur Çelik Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Antalya'da iki çocuğun bulunduğu otomobili çalmaya çalışan zanlı tutuklandı

Antalya'da iki çocuğun bulunduğu otomobili çalmaya çalışan zanlı tutuklandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.