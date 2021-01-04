YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Kadir Ayar’a emanet

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Kadir Ayar’a emanet

ANTALYA HABERLERİ  | 04.01.2021 15:09 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı antrenörlüğüne Kadir Ayar getirildi.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Kadir Ayar’a emanet

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı antrenörlüğüne Kadir Ayar getirildi. Ayar, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da katıldığı törenle imzayı attı.
Bu sezon Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig’i, Türkiye Kupası ve Avrupa Hentbol Federasyonu(EHF) Kupası’nda mücadele eden Muratpaşa Belediyespor’da yeni antrenör belli oldu. Sertan Sarpaş’la yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen isim hentbolun deneyimli isimlerinden Kadir Ayar oldu. Ayar, Muratpaşa Belediyespor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz ve Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da katıldığı törenle yeni takımıyla sözleşme imzaladı. İmza törenin ardından yaptığı açıklamada Ayar, “Güzel işler yapacağımıza, güzel hikayeler yazacağımıza inanıyorum. Sahada seyirciyle bütünleşeceğimiz günleri dört gözle bekliyoruz” dedi. Başkan Uysal ise “Muratpaşa Belediyespor’umuza, hentbol camiamıza hayırlı olsun” dedi.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Kadir Ayar’a emanet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Antalya Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:07
İkindi
15:40
Akşam
18:01
Yatsı
19:21

Antalya Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Buyrukçu Eczanesi
Muratpasa
Erkin Eczanesi
Muratpasa
Soyata Eczanesi
Muratpasa
Tarçın Eczanesi
Muratpasa
Tüliz Eczanesi
Muratpasa
Zeynep Akman Eczanesi
Muratpasa
Billur Çelik Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.