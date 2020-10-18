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Pasaport İskelesi tadilata giriyor

İZMİR HABERLERİ  | 18.10.2020 10:34 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, Pasaport İskelesi’ni tadilata alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, Pasaport İskelesi’ni tadilata alıyor. Gemi seferlerinin sorunsuz devam etmesi için Pasaport Mendireği içine yüzer iskele kuruldu.
Körfez içi yolculu gemi seferlerinin en yoğun noktalarından biri olan tarihi Pasaport Vapur İskelesi tadilata alınıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalar kapsamında; iskele üzerindeki ahşap kaplamalar ve korkuluklar ile yürüyüş yolunun altındaki çelik konstrüksiyon yenilenecek.

Yüzer iskele kuruldu
Bakın ve onarım çalışmaları, İzmir Liman Başkanlığı nezdinde yürütülen izin prosedürlerinin tamamlanmasının ardından 19-25 Ekim haftası içinde başlayacak ve 75 gün sürecek. Bu süreçte yolcu gemileri, Pasaport Mendireği içinde, mevcut iskelenin yakınına kurulan yüzer iskeleyi kullanacak.

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