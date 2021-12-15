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Pasifik GYO, iki projeyle Göktürk'e imza atmaya hazırlanıyor

15.12.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pasifik GYO, iki projeyle Göktürk'e imza atmaya hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi'nin bugün gerçekleştirdiği iki ayrı taksitli arsa satış ihalesinde en yüksek teklifleri veren Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PSGYO), Next Level Göktürk ve Next Level Country projeleriyle Göktürk'e imza atmaya hazırlanıyor.

Pasifik GYO'dan yapılan açıklamaya göre, 9-10 Aralık'ta talep toplayan ve yaklaşık 1,1 milyar TL’lik halka arzını başarıyla tamamlayan Pasifik GYO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, geçen günlerde yaptığı açıklamalarda, İstanbul’da özellikle Göktürk bölgesi ile yakından ilgilendiklerini belirtmişti.

Levent'in Etiler girişindeki eski Jandarma Lojmanları arazisini Emlak Konut’tan hasılat paylaşımı modeliyle alarak 2021 yılında İstanbul’a giriş yapan Pasifik GYO, başarılı halka arzının hemen ardından Eyüpsultan Belediyesi’nden aldığı bu arsalarda geliştireceği Next Level Göktürk ve Next Level Country projeleriyle İstanbul’daki portföyünü iyice büyütmeyi ve güçlendirmeyi hedefliyor.

Pasifik GYO’dan KAP’a yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan Belediyesi tarafından bugün gerçekleştirilen Kemerburgaz Mahallesi’ndeki (244 Ada 1 Parsel) 35 bin 966 metrekarelik arsa için 657 milyon TL, yine Kemerburgaz Mahallesi’ndeki (246 Ada 5 Parsel) 42 bin 597 metrekarelik arsa için de 1 milyar 117 milyon TL ile en yüksek teklifleri Pasifik GYO verdi.

İhale sonucunun kesinleşmesi için düzenleyen kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet beklenirken, süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak.

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