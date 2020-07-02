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Pasinler Devlet Hastanesi Sağlık Merkezi haline geldi

ERZURUM HABERLERİ  | 02.07.2020 11:49 | Son Güncelleme

Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi Başhekimliğine kısa bir süre önce atanan Dr.

Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi Başhekimliğine kısa bir süre önce atanan Dr. Furkan Soner Taş, "Hastanemizi bölgenin sağlık merkezi yapma yolunda çalışmalarımız devam edecektir" dedi.
2019 Kasım ayında Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesine Başhekim olarak atanan Dr. Furkan Soner Taş, ilçeye verilen sağlık hizmetinin kalitesini arttırmak için yoğun çaba harcıyor. Taş, atamayı takip eden 7 ay içerinde ilçe hastanesine Kadın Doğum Hastalıkları Uzman Hekimi, Genel Cerrahi Uzman Hekimi, Anestezi ve Reanimasyon Uzman Hekimi, Dahiliye Uzman Hekimi, Pediatri Uzman Hekimi olmak üzere 5 branş kazandırdı.
Başhekim Dr. Furkan Soner Taş’ın Diş Kliniğine 4 adet yeni diş ünite alımı için çabaları sonuç verdi, ilçe hastanesinin diş kliniği yeni cihazlarla donatıldığı gibi ayrıca hastanede cerrahi hizmetin verilebilmesi için hastanede bulunan ameliyathane bölümü sağlık kalite standartlarına uygun bir şekilde dizayn edildi. Validasyon ölçümleri en üst seviyede, aktif bir ameliyathane projesi kısa süre içerisinde hayata geçirildi. Doğumhanede kurulan TDL odaları ile doğum için hastaların travay, doğum ve loğusa dönemlerini geçirebilecekleri nezih ortamlar hazırlandığını belirten Taş, acil servisin otopark kısmı için Pasinler Belediyesi ile yapılan ortak çalışma halihazırda devam etmekte olduğunu söyledi.
Hastane için Endoskopi Ünitesi kurma çalışmalarının devam ettiğini belirten Başhekim Taş, "Geçmiş dönemlerde yüzde 30 kapasite ile hizmet veren ilçe hastanesi şimdilerde yüzde 100’ün üzerinde kapasite ile çalışıyor. Yapılan işlerin tamamı Pasinler Kaymakamımız Kadir Perçi, Pasinler Belediye Başkanımız Ahmet Dölekli ve İl Sağlık Müdürümüz Dr. Gürsel Bedir’in destekleri ile ortaya çıkmış güzel hizmetlerdir. Desteklerinden dolayı hastanemiz ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi.

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