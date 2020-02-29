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Pasinler İdlib Şehitleri için yürüdü

ERZURUM HABERLERİ  | 29.02.2020 13:39 | Son Güncelleme

Erzurum’un Pasinler ilçesinde, Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için yürüyüş gerçekleşti.Erzurum’un Pasinler ilçesinde ellerindeki Türk bayraklarıyla caddelerde yürüyen grup, Esed rejimi aleyhinde slogan attı.

Pasinler İdlib Şehitleri için yürüdü

Erzurum’un Pasinler ilçesinde, Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için yürüyüş gerçekleşti.
Erzurum’un Pasinler ilçesinde ellerindeki Türk bayraklarıyla caddelerde yürüyen grup, Esed rejimi aleyhinde slogan attı. Pasinler kent meydanında toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla sloganlar atarak, İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik için yürüdü. Cumhuriyet caddesinde yürüyerek Putin ve Esed aleyhinde slogan atan gruba polis ekibi de eşlik etti. Grup yürüyüş sonrası sessizce dağıldı.

Pasinler İdlib Şehitleri için yürüdü

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