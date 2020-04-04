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Pasinler’de cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

ERZURUM HABERLERİ  | 04.04.2020 15:16 | Son Güncelleme

Pasinler Belediyesi tarafından ilçe merkezinde cadde ve kaldırımlar dezenfekte edilerek köpüklü suyla yıkandı.Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, çalışmalarla alakalı bilgiler verdi.

Pasinler’de cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Pasinler Belediyesi tarafından ilçe merkezinde cadde ve kaldırımlar dezenfekte edilerek köpüklü suyla yıkandı.
Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, çalışmalarla alakalı bilgiler verdi. Dölekli, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgınıyla alakalı olarak ilk günden beri belediye personelimizle birlikte mesai gözetmeksizin gece gündüz çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bugünde cadde ve kaldırımları dezenfekte ederek köpüklü suyla temizleme işlemlerini gerçekleştirdik’’ dedi.
Dölekli, halkımızın sağlığı konusunda tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. Hemşehrilerimizden ricamız bu süreçte evlerinde kalmaları. Yetkililerin açıkladıkları kural ve kaidelere uymalarıdır. Belediyemize bağlı ekipler ilçe merkezindeki çalışmaların ardından mahalle ve sokakları dezenfekte edecek’’ dedi.

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