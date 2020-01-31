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Pasinler’de deprem toplantısı yapıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 31.01.2020 10:32 | Son Güncelleme

Erzurum’un Pasinler ilçesinde Kaymakam Kadir Perçi ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli başkanlığında Kültür Sitesinde kamu kurum kuruluşları amirleri, sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve muhtarlarla deprem toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Pasinler’de gerçekleşebilecek depremlerde alınacak tedbirler ve uygulanacak eylem planları görüşüldü.

Pasinler’de deprem toplantısı yapıldı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde Kaymakam Kadir Perçi ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli başkanlığında Kültür Sitesinde kamu kurum kuruluşları amirleri, sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve muhtarlarla deprem toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Pasinler’de gerçekleşebilecek depremlerde alınacak tedbirler ve uygulanacak eylem planları görüşüldü. Toplantıda ilçeyi depreme karşı hazırlama çalışmaları kapsamında bir takım tedbirler alındı.
Toplantı ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Perçi, "İlçemizin konumu itibariyle her birimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Deprem gerçeğinden ilçe olarak kaçmamız mümkün değil. O zaman hep beraber hazırlıklı olacağız. Yarın canlarımız yanmaması için bugünden tedbirleri alacağız" dedi.

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