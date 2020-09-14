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Pasinler’de muhtarlar toplantısı yapıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 14.09.2020 12:09 | Son Güncelleme

Erzurum’un Pasinler ilçesinde Kaymakam Kadir Perçi Başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi başkanlığında pandemi tedbirleri kapsamında Pasinler Güreş Sahasında ilçeye bağlı 71 mahalle muhtarının sorun, istek, şikâyet ve önerilerini doğrudan dile getirebilmelerine imkân vermek ve çözüm üretmek amacıyla yapılan aylık muhtarlar toplantısı, muhtarlar, kamu kurum amirleri ve mahalle denetim ekiplerinin iştirakiyle gerçekleştirildi.Toplantıda pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilçede oluşturulan mahalle denetim ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi verildi.Kaymakam Perçi, ilçe güreş sahasında yaptığı konuşmada, "Pandemi sürecini hep birlikte atlatacağız.

Pasinler’de muhtarlar toplantısı yapıldı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde Kaymakam Kadir Perçi Başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi başkanlığında pandemi tedbirleri kapsamında Pasinler Güreş Sahasında ilçeye bağlı 71 mahalle muhtarının sorun, istek, şikâyet ve önerilerini doğrudan dile getirebilmelerine imkân vermek ve çözüm üretmek amacıyla yapılan aylık muhtarlar toplantısı, muhtarlar, kamu kurum amirleri ve mahalle denetim ekiplerinin iştirakiyle gerçekleştirildi.
Toplantıda pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilçede oluşturulan mahalle denetim ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Kaymakam Perçi, ilçe güreş sahasında yaptığı konuşmada, "Pandemi sürecini hep birlikte atlatacağız. Kamu personellerinin ve muhtarlarımızın konu hakkındaki hassasiyetlerini takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.
Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantı, muhtarların talep ve sorunlarının dinlenmesinin ardından sona erdi.

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