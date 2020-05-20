YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Pastanede kurulan kütüphaneden kitap alan çocuklara dondurma ikramı

Pastanede kurulan kütüphaneden kitap alan çocuklara dondurma ikramı

İZMİR HABERLERİ  | 20.05.2020 16:14 | Son Güncelleme

Pastanede kurulan kütüphaneden kitap alan çocuklara dondurma ikramı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde pastane işleten Murat Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocuklar için iş yerinde oluşturduğu kütüphaneden kitap alanlara ücretsiz dondurma veriyor.

Murat Aksoy, Bademli Mahallesi'ndeki iş yerinde, Bademli Ortaokulu Müdürü Ramazan Göçen'in desteğiyle 150 kitaptan oluşan kütüphane kurdu.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocukları, serbestliğin uygulandığı saatlerde iş yerinde ağırlayan Aksoy, kitap alan çocuklara dondurma ikram ediyor.

Ödünç aldıkları kitapların isimlerini Aksoy'a yazdıran çocuklar, kitapları okuduktan sonra iş yerine teslim ediyor.

Murat Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelerindeki okulun kapalı olduğunu, çocukların kitap ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri en yakın yerin 18 kilometre uzaktaki ilçe merkezinde bulunduğunu belirtti.

Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılmasının önemini vurgulayan Aksoy, "Mahallemizde belediyeye ait kütüphane 5 yıldır kapalı durumda. Okul müdürümüzün katkılarıyla öğrencilerimize kitap okumaları konusunda yardımcı olmak istedik. Geçen hafta kütüphanemizi kurduk. Mahallemizden ve çevre mahallelerden çocuklar buraya gelip kitap alıyor." dedi.

Çocuklar ve aileleri de Aksoy'a duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

İzmir Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:07
Sabah
05:49
Öğle
13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:27
Yatsı
22:01

İzmir Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Esra Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Eray Eczanesi
Balcova
Feza Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Bağdatoğlu Eczanesi
Bayrakli
Kendirci Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP'den sert tepki

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP'den sert tepki

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.