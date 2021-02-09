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Patara Kazı Başkanı Prof.Dr. Işık’a plaket

09.02.2021 13:39 | Son Güncelleme:
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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık’a teşekkür plaketi verdi.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, makamında ağırladığı Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık’a, Arkeoloji Bölümü’ne, Patara’ya ve Akdeniz Üniversitesi’ne yapmış olduğu katkılardan dolayı plaket takdim etti.
Göreve geldiği zamandan beri bu plaketi vermeyi planladığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve eşi Prof. Dr. Fahri Işık’a Patara’ya ve Arkeoloji dünyasına yaptıkları katkılar için teşekkür etti.
Patara Antik Kenti çalışmalarının uzun yıllardır sürdüğünü ve hala yeni eserlere rastlanıldığını ifade eden Rektör Özkan, “Patara Antik Kenti öyle bir hazineki, Prof. Dr. Fahri Işık hocamız ve sonrasında Prof. Dr. Havva İşkan Işık hocamız, 1988 yılında beri Patara Antik Kenti’nde kazı çalışmalarını sürdürüyorlar. Arkeoloji dünyasını aydınlatan Patara Antik Kenti’nde Deniz Feneri, Likya Birliği Meclisi Binası, Yol Kılavuz Anıtı ve çok sayıda antik mezarları binlerce yıl sonra yeniden aydınlığa çıkardılar” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020 yılını "Patara Yılı" ilan etmesinden dolayı da Patara’ya önemli sayıda ziyaretçi geldiğini ifade eden Rektör Özkan, “Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi ile birlikte de Patara’yı gezdik. Kendileri de bu güzel tarihin ortaya çıkarılması ve ziyaretçilerle buluşturulmasından dolayı oldukça mutlu oldular. Prof. Dr. Havva İşkan Işık hocamıza verdikleri emekten dolayı onlar da teşekkür ettiler. Biz de hocamıza emeklerinden dolayı bir teşekkür plaketi verelim diye düşündük. Hocamıza, Üniversitemize ve Patara’ya verdiği emeklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Yıllar öncesinde kısıtlı olanaklara rağmen iğneyle kuyu kazar gibi onlarca tarihi eseri gün yüzüne çıkarmayı başardıklarını söyleyen Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ise Patara’yı evi gibi gördüğünü söyleyerek “Akdeniz Üniversitemiz ve devletimizin büyük desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bu kazı devlet desteğiyle bu noktaya geldi. Azimli ve çalışkan ekibimizle birlikte Patara’daki tarihi zenginlikleri gün yüzüne çıkardık ve çıkarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Havva İşkan Işık, 2020 yılının Patara Yılı olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve bu süreçte verdiği destek için Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’a teşekkür ettiğini söyledi.

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