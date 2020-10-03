Patara'da 2 bin 400 yıllık "mutfak" ve "kadın odası" bulundu

SÜLEYMAN ELÇİN - Birçok medeniyete ev sahipliği yapmasından dolayı "medeniyetlerin beşiği" olarak nitelendirilen Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde yapılan kazılarda 2 bin 400 yıllık olduğu tahmin edilen "mutfak" ve "kadın odası" bulundu.

Arkeolojik kazılardan elde edilen bulgularda, insan yaşamına dair önemli izler bulunan Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde yapılan kazılarda bulunan eserler bilim dünyasını heyecanlandırıyor.

Kentin yerleşim yerlerinin yoğunlukta bulunduğu Tepecik bölgesinde yapılan kazılarda 2 bin 400 yıllık olduğu tahmin edilen bir mutfak bulundu. Ayrıca bulunan ayna, süs ve koku kaplarının yer aldığı "kadın odası" da dikkati çekti.

Patara Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Erkan Dündar, AA muhabirine, Patara'daki Tepecik yerleşiminin antik kentin en erken buluntu ve mimari yapılarının bulunduğu alan olduğunu söyledi.

Burada yaptıkları kazılar sayesinde Likya Birliği döneminde insanların konut yaşamlarına ilişkin bilgilere ulaştıklarını vurgulayan Dündar, Tepecik'te konut yapılarının yanı sıra bir askeri garnizonun da olduğunu dile getirdi.