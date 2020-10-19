YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Patara'da 2 bin yıllık "yılan figürlü sunak" bulundu

Patara'da 2 bin yıllık "yılan figürlü sunak" bulundu

ANTALYA HABERLERİ  | 19.10.2020 11:08 | Son Güncelleme

Patara Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Koçak: - "Patara'da ilk kez yılan figürlü sunak bulduk. Benzerleri Muğla'daki bazı antik kentlerde de bulundu. Patara'da ise başka bir örneği yok" - "Bu sunak Patara'nın dışarıyla kurduğu ilişkileri gösteriyor"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında yılan figürlü "sunak" bulundu.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmasından dolayı "medeniyetlerin beşiği" olarak nitelendirilen Patara Antik Kenti'nde yapılan kazılarda bulunan eserler, bilim dünyasını heyecanlandırıyor.

Arkeolojik kazılardan elde edilen bulgularda, insan yaşamına dair önemli izler bulunan Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde, Roma hamamı ve surların bitiştiği bölgede yapılan kazılarda yılan figürlü sunağa rastlandı.

Bulunduğu yerden çıkartılarak kazı evinin bahçesine konulan sunak, restorasyon çalışmasının ardından Demre Müzesi'nde sergilenecek.

Antalya Bilim Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Koçak, AA muhabirine, sunağın sunu sözcüğünden geldiğini, antik dönemde mezarın yanına konulan genelde silindir şeklinde olan büyük taştan obje olduğunu söyledi.

- "Sunağın, Patara'da başka bir örneği yok"

Buldukları sunağın üzerinde büyük bir yılan figürünün olduğunu ifade eden Koçak, 2 bin yıllık olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi.

Koçak, buldukları parçanın mermerden olduğunu belirterek, "O dönemlerde çok tanrılı dinlere inanılıyordu. Yeraltı tanrılarını sakinleştirmek için bu sunak üzerinde birtakım sunular yapılıyordu. Yılanın da yeraltı tanrılarını simgelediğini düşünüyorlar. Bu sıvı ya da ekmek, et gibi yiyeceklerle sunular yapılıyor. Bunları getirip sunağın üzerine koyuyorlardı. Bu aslında mezar kültürüne ait bir mobilya. Patara'da ilk kez yılan figürlü sunak bulduk. Benzerleri Muğla'daki bazı antik kentlerde de bulundu. Patara'da ise başka bir örneği yok. Bu sunak Patara'nın dışarıyla kurduğu ilişkileri gösteriyor."

Antik kentte figürdeki yılana neredeyse birebir benzeyen devasa kara yılanları gördüklerini söyleyerek, "Bu yılanlar zaman zaman karşımıza çıkıyor. Çok zararsız hayvanlar. İnsanları görünce kaçıp gidiyorlar. Sunaktaki yılan da buradaki yılanlara çok benziyor. Tahminimizce yıllar önce de bu yılanları burada görüyorlardı." sözlerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Adıyaman'da 104 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 104 ev karantinaya alındı
Bursa'da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbeden 2 şüpheli yakalandı
Bursa'da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbeden 2 şüpheli yakalandı
Simav Özel Şeref Koleji Spor, deplasmanda galip
Simav Özel Şeref Koleji Spor, deplasmanda galip
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil”
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil”
Gömeç’de Tasarım Beceri Atölyeleri açıldı
Gömeç’de Tasarım Beceri Atölyeleri açıldı
Bursaspor bu sezon sahasında ilk kez kazandı
Bursaspor bu sezon sahasında ilk kez kazandı

Antalya Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:42
Sabah
07:02
Öğle
12:47
İkindi
15:53
Akşam
18:23
Yatsı
19:37

Antalya Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Damla Eczanesi
Muratpasa
Güven Eczanesi
Muratpasa
Olgan Eczanesi
Muratpasa
Sönmez Eczanesi
Muratpasa
Şarampol Eczanesi
Muratpasa
Yeni Hayat Eczanesi
Muratpasa
Babacan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Antalya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı
Antalya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Altın Portakal’ın Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün Sahibi Işık Yenersu Oldu
Altın Portakal’ın Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün Sahibi Işık Yenersu Oldu
Elektroşoklu tecavüzde ikinci perde
Elektroşoklu tecavüzde ikinci perde
Film izleme bahanesiyle tecavüz
Film izleme bahanesiyle tecavüz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.