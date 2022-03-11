YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Patenli gençlerin, seyir halindeki otobüse tutunması tehlike oluşturdu

Patenli gençlerin, seyir halindeki otobüse tutunması tehlike oluşturdu

11.03.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patenli gençlerin, seyir halindeki otobüse tutunması tehlike oluşturdu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde trafikte seyreden halk otobüsüne tutunarak ilerleyen ve aracın camını kıran patenli gençler gözaltına alındı.

Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen 2 patenli genç, tehlike oluşturdu.

Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurarak patenli gençler M.S. ile H.A'yı uyardı. Bu sırada otobüsün camını kıran M.S. ve H.A. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şüphelileri merkez Çukurova ilçesi Aşıklar Bulvarı'nda yakalayıp, polis merkezine götürdü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Kağıthane'de buzlu yolda kayan otomobil kaza yaptıKağıthane'de buzlu yolda kayan otomobil kaza yaptı
Tescilli Malatya kurabiyesi yurt dışına da açılacakTescilli Malatya kurabiyesi yurt dışına da açılacak
Anahtar Kelimeler:
Çukurova

Adana Namaz Vakitleri 13 Mart Pazar

İmsak
05:27
Sabah
06:46
Öğle
12:53
İkindi
16:14
Akşam
18:50
Yatsı
20:05

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Mart Pazar

Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Özdoğru Eczanesi
Seyhan
Limon Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Ezgi Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Neredeyse evsiz kalıyordu! Yeni mesleğinde servet kazanıyor

Neredeyse evsiz kalıyordu! Yeni mesleğinde servet kazanıyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Lüks bir dağ evinde saklıyor! Halk 'gizlilik yemini' etti

Lüks bir dağ evinde saklıyor! Halk 'gizlilik yemini' etti

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.