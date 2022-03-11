Patenli gençlerin, seyir halindeki otobüse tutunması tehlike oluşturdu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde trafikte seyreden halk otobüsüne tutunarak ilerleyen ve aracın camını kıran patenli gençler gözaltına alındı.

Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen 2 patenli genç, tehlike oluşturdu.

Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurarak patenli gençler M.S. ile H.A'yı uyardı. Bu sırada otobüsün camını kıran M.S. ve H.A. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şüphelileri merkez Çukurova ilçesi Aşıklar Bulvarı'nda yakalayıp, polis merkezine götürdü.

