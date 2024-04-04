PATİKO'nun oluşturduğu yaşam alanıyla 400 köpek yuvaya kavuştu

PATİKO Başkanı Arzu Akkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının travma geçiren ve yardıma muhtaç sahipsiz hayvanlar için yaşam alanı oluşturmak olduğu söyledi.

Bu tür hayvanlar için 6 yıl önce kendisi gibi hayvansever arkadaşlarıyla yola çıktıklarını anlatan Akkoç, merkezlerine getirilen köpeklerin sayısının zaman içinde 400'e ulaştığını aktardı.

Merkezlerinde barınakta şiddet görmüş köpeklerin de yer aldığını ifade eden Akkoç, şöyle konuştu:

"Yürüme, görme ve işitme engellilerin de bulunduğu köpeklerin ihtiyaçlarıyla özel olarak ilgileniyoruz. Engelli köpeklerimiz ayrı yerlerde kalıyorlar. Altlarına ince mil kum seriyoruz, bacakları, kalçaları yara olmasın diye. Felçli hayvanlarımız için yürüteçlerimiz var, düzenli yürüyüşe çıkıyorlar. Bugün klinikten taburcu olan protezli bir çocuğumuz var. Hepsinin ayrı ayrı hikayeleri var, biz de yeniden hikayelerini yazıyoruz."

"DAHA FAZLA CANA CAN OLMAK İSTEDİK"

Akkoç, şiddete uğrayan veya trafik kazası nedeniyle yaralanan köpeklerin yaşam alanında veteriner hekimlerce tedavi edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Gönüllülerin de yardımıyla yürüme engeli bulunanlara yürüteç ya da protez desteği sağlanıyor. Türkiye'nin her yerinden gelen ihbarlarla aldığımız, tedavi ettirdiğimiz çocuklarımızın kalacak yerleri yoktu. Çoğu engelli olan, tedavisi bitmiş bu hayvanları tekrar bırakamayacağımız için pansiyonlarda bakmaya başlamıştık. Daha fazla cana can olmak istedik." ifadelerini kullandı.

Yaşam alanı gönüllü veterineri Gökhan Toker de alandaki köpeklerin oldukça travmatik dönemler geçirdiklerini dile getirdi.

Bunlardan birinin trafik kazası nedeniyle felç olan ve bir bacağı ampute edildikten sonra özel protezle tekrar yürüyebilen 3 yaşındaki Rocky olduğunu belirten Toker, şunları anlattı:

"Rocky Zonguldak'tan bize dernek tarafından getirildi. Bize geldiğinde arka ayaklarını kullanamamaktan kaynaklı erime, kemiklerin dışarı çıkması, nekroz söz konusuydu. Belde kırık vardı. Önce omurgayı sabitledik. Tasarladığımız projeyle ampütasyonu belirli bir sınırda yapıp özel protez üretiyoruz. Rocky için bunu yapmayı denedik ve başarılı oldu. Rocky aslında 3 büyük ameliyat geçirdi. Şu anda yürümesi gayet güzel. Taburcu oldu ve artık arkadaşlarının yanında dolaşmayı bekleyecek."





