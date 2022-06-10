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Patili ev ilanları, hayvan dostu ev arayanlara sesleniyor

10.06.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zingat Pazarlama Müdürü Buğra Hadımoğlu: - "Sene başından bu yana Hayvan Dostu Patili Evler kategorideki mülk ilanı sayımız 7 kart artış gösterdi"

İSTANBUL (AA) - Zingat'ın "hayvan dostu patili ev ilanları" satılık, kiralık ve günlük kiralık ev arayışındaki evcil hayvan sahipleri tarafından ilgi görüyor.

Zingat'tan yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat.com, ev arayışındaki evcil hayvan sahiplerine farklı bir hizmetle destek oluyor.

Zingat, evcil hayvan sahibi kullanıcıların mülk arayışlarında karşılaştıkları önemli sorunlardan biri olan, hayvan dostu ev bulma güçlüğü ile ilgili harekete geçerek "Hayvan Dostu Patili Evler" projesini bu yıl itibarıyla hayata geçirdi.

Pati ikonu ile diğer emlak ilanlarından ayrışan "Hayvan Dostu Patili Evler", Zingat.com üzerinden konut satın almak veya kiralamak isteyen tüm kullanıcılara sunulan özel bir ilan filtreleme ve hizmet modeli oldu.

- Pati ikonu, hayvan dostu evlerin simgesi oldu

Zingat kullanıcıları, sitedeki satılık, kiralık ve günlük kiralık kategorilerindeki ilanlar arasında detaylı arama yaptıklarında, "Hayvan Dostu Patili Evler" sekmesini seçerek uygun ev ilanlarını hızlıca listeleyebiliyor.

Evcil hayvan dostu emlak ilanları incelendiğinde, yazlık, bahçeli veya müstakil konut kategorileri kadar apartman daireleri de öne çıkıyor. Apartman daire ilanlarında ise evcil hayvan sahiplerinin arama kriterleri arasında bahçe katı, yalıtımlı bina, yakın çevrede park, veteriner veya hayvan hastanesi olması gibi detaylar dikkat çekiyor.

- " Bu ilanlar, kısa sürede evcil hayvan sahibi kullanıcılarımızın ilgisini çekti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zingat Pazarlama Müdürü Buğra Hadımoğlu, 2022 itibarıyla kullanıcılara sunulmaya başlanan "Hayvan Dostu Patili Ev" ilanlarının gün geçtikçe daha çok ilgi gördüğünü ifade ederek, şunları aktardı:

"Zingat'ın Türkiye'nin dört bir yanındaki kıymetli iş ortağı gayrimenkul ofisleri ve gayrimenkul danışmanları, Zingat.com'da yer alan portföylerindeki gayrimenkul ilanları arasında hayvan dostu olanları belirterek önemli bir destek sağladı. Sene başından bu yana Hayvan Dostu Patili Evler kategorideki mülk ilanı sayımız 7 kart artış gösterdi. Söz konusu artış, gayrimenkul alım, satım ve kiralama konusunda bu özelliğin önemini ve alıcılar açısından seçici bir kriter olduğunu ortaya koymuş oldu. Pati ikonu kullanarak kullanıcıların dikkatini çektiğimiz bu ilanlar, kısa sürede evcil hayvan sahibi kullanıcılarımızın ilgisini çekti."

Hadımoğlu, özellikle sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanlarla ilgili sosyal sorumluluk projelerine verdikleri desteği sürdürmeye de devam edeceklerini bildirdi.

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