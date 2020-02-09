YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Patlayan su borusu kazaya neden oldu

Patlayan su borusu kazaya neden oldu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.02.2020 19:43 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yol kenarında patlayan borudan sızan suyun donması nedeniyle kayan otomobil takla attı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yol kenarında patlayan borudan sızan suyun donması nedeniyle kayan otomobil takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gölbaşı ilçesi Balkar beldesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre patlayan borudan sızan su karayolunda birikintiye neden oldu. Biriken su akşam saatlerinde buz tuttu. Mehmet A. idaresindeki 06 BF 4564 plakalı otomobil, biriken suyun donmasıyla oluşan buzda kayarak takla attı. Kazada otomobilde şoförün yanından bulunan Metin G. yaralandı. Yaralı kaza yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler, kazanın olduğu bölgede önlem alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Büyükşehir’de karla mücadele seferberliği

Büyükşehir’de karla mücadele seferberliği

Tatvan’da kar tatili

Tatvan’da kar tatili

Tebrik için gönderilen çiçekleri öğrencilere hediye etti

Tebrik için gönderilen çiçekleri öğrencilere hediye etti

Aykut Kocaman'ın Konyaspor karnesi

Aykut Kocaman'ın Konyaspor karnesi

Adıyaman Namaz Vakitleri 9 Şubat Pazar

İmsak
05:55
Sabah
07:17
Öğle
12:46
İkindi
15:39
Akşam
18:05
Yatsı
19:22

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Pazar

Burak Pektaş Eczanesi
Merkez
Ertaş Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Nergiz Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Bakır Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman Belediyesi ile İKA 2020 yatırımlarını görüştü

Adıyaman Belediyesi ile İKA 2020 yatırımlarını görüştü

Adıyaman’da Mete Yarar konferansı

Adıyaman’da Mete Yarar konferansı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

İsveç’teki Eşinin Yanına Gidemiyor

İsveç’teki Eşinin Yanına Gidemiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.