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Patpat ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

16.01.2021 00:32 | Son Güncelleme:
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Edirne’nin İpsala ilçesinde aynı yolda ilerleyen patpat ile otomobil çarpıştı.

Edirne’nin İpsala ilçesinde aynı yolda ilerleyen patpat ile otomobil çarpıştı. Patpatta bulunan bir kişi kazada hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.
Kaza İpsala’da Kara Yokuş mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İpsala istikametinde seyreden H.A. idaresindeki 22 PC 221 plakalı araç, o sırada önünde ilerlemekte olan Ahmet Tuncalı yönetimindeki pat pat ile çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ahmet Tuncalı İpsala Devlet Hastanesi’ne ve patpatta yolcu olarak bulunan Cüneyt Tuncalı ise Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; ancak durumunu kritik olan Ahmet Tuncalı yapılan tüm müdahalelere rağmen kutulamadı.
Bir kişinin feci şekilde can verdiği kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

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