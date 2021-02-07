YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Patpat tarlaya uçtu: 1 yaralı

Patpat tarlaya uçtu: 1 yaralı

07.02.2021 19:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Patpat tarlaya uçtu: 1 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşanan patpat kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, ilçeye bağlı Ömerli Köyü Dumanlar Mahallesinde Vericiler mevkiinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşanan patpat kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Ömerli Köyü Dumanlar Mahallesinde Vericiler mevkiinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu patpat tarlaya uçarak takla attı. Kazada Halime T. yaralanırken, tarım aracında bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Halime T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Patpat tarlaya uçtu: 1 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral olduHakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral oldu
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

Zonguldak Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazar

İmsak
06:24
Sabah
07:51
Öğle
13:12
İkindi
15:56
Akşam
18:23
Yatsı
19:44

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Pazar

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Ertur Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Diğer Haberler

İzin belgesi olmayan sürücüler affedilmiyor

İzin belgesi olmayan sürücüler affedilmiyor

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

İşçi dostu Başkan Tekin’e, işçiler teşekkür ettiler

İşçi dostu Başkan Tekin’e, işçiler teşekkür ettiler

Türk Kızılay gönüllüleri Kozlu Sahili'nde temizlik yaptı

Türk Kızılay gönüllüleri Kozlu Sahili'nde temizlik yaptı

Devrekli STK’lar Kabe’ye yapılan saygısızlığı protesto etti

Devrekli STK’lar Kabe’ye yapılan saygısızlığı protesto etti

Çaycuma ’yı 20 iş insanı ziyarette bulundu

Çaycuma ’yı 20 iş insanı ziyarette bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.