Patrick van Aanholt çıldırdı, Arda Turan araya girdi! Skandal olay...

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali’nde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem'de dolu tribünlere oynayan ve taraftar desteğini arkasını alan Galatasaray, rakibini 91-70 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte 24 sayı kaydeden Isaiah Canaan karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Deplasman ekibinde ise Jamal Jones 20 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

TRİBÜNDE TANIDIK İSİMLER

Eski başkanlardan Dursun Özbek, başkan adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu, takım kaptanı Arda Turan, teknik direktör Okan Buruk, Sarı Kırmızılı ekip futbolcuları ve camianın birçok önemli ismi kritik maçta takımı yalnız bırakmadı.

AANHOLT ADETA ÇILDIRDI

Karşılaşmayı Sinan Erdem'de takip eden Sarı Kırmızılı ekibin Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, tribünlerden gelen yabancı cismin çocuğuna gelmesi sonrası çok sinirlendi. Tribünlere tepki gösteren ve bir hayli kızgın olduğu gözlenen tecrübeli oyuncuyu Arda Turan sakinleştirdi.

(FANATİK)



