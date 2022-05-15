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Patrick van Aanholt çıldırdı, Arda Turan araya girdi! Skandal olay...

15.05.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray-Bahçeşehir Koleji maçını Sinan Erdem'de takip eden sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Patrick van Aanholt adeta çılgına döndü. Tribünlerden gelen yabancı cismin çocuğuna gelmesi sonrası adeta çileden çıkan Patrick van Aanholt adeta isyan etti. Bir hayli kızgın olduğu gözlenen tecrübeli oyuncuyu Arda Turan sakinleştirdi.

Patrick van Aanholt çıldırdı, Arda Turan araya girdi! Skandal olay...
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali’nde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem'de dolu tribünlere oynayan ve taraftar desteğini arkasını alan Galatasaray, rakibini 91-70 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte 24 sayı kaydeden Isaiah Canaan karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Deplasman ekibinde ise Jamal Jones 20 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

TRİBÜNDE TANIDIK İSİMLER

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Eski başkanlardan Dursun Özbek, başkan adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu, takım kaptanı Arda Turan, teknik direktör Okan Buruk, Sarı Kırmızılı ekip futbolcuları ve camianın birçok önemli ismi kritik maçta takımı yalnız bırakmadı.

AANHOLT ADETA ÇILDIRDI

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Karşılaşmayı Sinan Erdem'de takip eden Sarı Kırmızılı ekibin Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, tribünlerden gelen yabancı cismin çocuğuna gelmesi sonrası çok sinirlendi. Tribünlere tepki gösteren ve bir hayli kızgın olduğu gözlenen tecrübeli oyuncuyu Arda Turan sakinleştirdi.

(FANATİK)


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan Patrick van Aanholt
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