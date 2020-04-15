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PAÜ bünyesinde üretilen maskeler, personele dağıtıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.04.2020 18:11 | Son Güncelleme

DTBMYO Moda Tasarım Bölümü gönüllü öğrencileri ürettikleri maskeleri PAÜ Hastaneleri ile PAÜ akademik ve idari personeline dağıttı.Uzmanlara göre korona virüsün yayılmasının önlenmesinde, özellikle toplu bulunulan ortamlarda, kişilerin sosyal mesafeyi korumaları ve maske kullanmaları son derece önem arz ediyor.

DTBMYO Moda Tasarım Bölümü gönüllü öğrencileri ürettikleri maskeleri PAÜ Hastaneleri ile PAÜ akademik ve idari personeline dağıttı.
Uzmanlara göre korona virüsün yayılmasının önlenmesinde, özellikle toplu bulunulan ortamlarda, kişilerin sosyal mesafeyi korumaları ve maske kullanmaları son derece önem arz ediyor. Bu kapsamda Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) bünyesinde, hizmetlerin aksamaması için, PAÜ Hastaneleri sağlık çalışanları ile tüm fakülteler ve idari birimlerde görev yapan personel için Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DTBMYO)Tasarım Bölümü Moda Tasarımı Programı Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Kutlu ve gönüllü öğrenciler maske üretti. Üretilen medikal maskeler, sterilizasyon çalışması sonrasında, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan personel tarafından sağlık çalışanları ile fakültelerde ve idari birimlerde görev yapan akademik ve idari çalışanlara dağıtıldı. Ülke olarak dayanışma içinde bulunduğumuz bu süreçte, salgından en az şekilde etkilenmek için tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ve halkın bu birlikteliğe katkı verdiğini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Kamu hizmetlerinin aksamaması adına Kovit-19’un yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında asgari personel ile çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Bağ, PAÜ Yönetimi olarak Üniversite bünyesinde üretilen bu maskeleri PAÜ çatısı altında görev yapan tüm personele ulaştırarak çalışanların salgından etkilenme riskini en aza indirmek istediklerini söyledi. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, salgınla mücadelede yoğun bir gayret içinde olduklarını ifade ederken, yerleşkelerde bulunan çalışma ortamlarında sık sık temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığını sözlerine ekledi.

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Pamukkale
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