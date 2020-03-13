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PAÜ korona virüsü tehdidine karşı dezenfekte işlemi başlattı

DENİZLİ HABERLERİ  | 13.03.2020 15:22 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Çin’de ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra hızla diğer ülkelere de yayılan ve Türkiye’de de ilk vakaların görüldüğü korona virüse (Kovid-19) karşı üniversite genelinde gerekli tedbirleri aldı.Temas ve solunum yoluyla bulaşan veDünya Sağlık Örgütü tarafından“pandemi” olarak nitelendirilen korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ellerin doğru temizlenmesi konusunda hazırlanan afişler tüm binalarda bulunan koridorlar, panolar ve lavabolara asıldı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Çin’de ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra hızla diğer ülkelere de yayılan ve Türkiye’de de ilk vakaların görüldüğü korona virüse (Kovid-19) karşı üniversite genelinde gerekli tedbirleri aldı.
Temas ve solunum yoluyla bulaşan veDünya Sağlık Örgütü tarafından“pandemi” olarak nitelendirilen korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ellerin doğru temizlenmesi konusunda hazırlanan afişler tüm binalarda bulunan koridorlar, panolar ve lavabolara asıldı. Üniversite bünyesinde düzenlenen tüm bilimsel ve sosyal etkinlikler Nisan ayı başına kadar iptal edildi.
Ayrıca, Pamukkale Üniversitesi’ne ait binalardaki tüm idari birimler, derslikler, kütüphaneler, laboratuvarlar, konferans salonları, koridor ve merdiven gibi toplu kullanıma açık alanlar başta olmak üzere tüm binalarda dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.
PAÜ İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, tam donanımlı ekipler, özellikle öğrencilerin ve personelin toplu halde bulunduğu alanlar ile tüm binalardaki akademik ve idari birimlerdeki alanlarda özel solüsyonlarla dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

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