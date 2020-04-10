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PAÜ öğrencileri İşaret diliyle ‘Evde Kal’ dedi

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.04.2020 13:15 | Son Güncelleme

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencileri işaret diliyle ‘Evde Kal’ kampanyasına destek verdi.Türkiye’de artarak devam eden korona virüs salgınına uzmanlar vatandaşların evlerde kalınması uyarıları kapsamında birçok alanda kampanya başlatıldı.

PAÜ öğrencileri İşaret diliyle ‘Evde Kal’ dedi

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencileri işaret diliyle ‘Evde Kal’ kampanyasına destek verdi.
Türkiye’de artarak devam eden korona virüs salgınına uzmanlar vatandaşların evlerde kalınması uyarıları kapsamında birçok alanda kampanya başlatıldı. Vatandaşların evlerinde kaldıkları zamanlarda canları sıkılmaması için bir çok kentte sokaklar adete düğün salonuna dönerken birçok ünlü isimde sosyal medya hesaplarında canlı yayınlar yaparak evlerinden konserler verdi. PAÜ Fen Bilgisi Eğitimi öğrencileri de ‘Evde Kal’ kampanyasına destek vererek işaret diliyle ‘Evde Kal’ dedi. Korona virüs nedeniyle uzaktan eğitime geçen PAÜ’de sosyal ve kültürel faaliyetler dijital ortama taşındı. PAÜ Eğitim Fakültesi tarafından her hafta Çarşamba günleri yapılan seminerler sanal olarak devam ediyor. Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Hasret Kökten, “Thomas Kuhn ve Paradigma Üzerine” konulu seminer için kamera karşısına geçti. Öğr. Gör. Kökten, 20. yüzyılın bilim felsefesi filozoflarından Kuhn’un paradigma tanımı ile paradigma dönemlerini anlattı.
Öte yandan, sosyal medyada ‘Evde Kal’ ve ‘Hayat Eve Sığar’ etiketleri ile başlatılan kampanyaya Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 2. sınıf öğrencileri de çevrimiçi ortamda destek verdi. Öğretmen adayları, evlerinde çektikleri görüntülerle işaret dili kullanarak evde kalmanın önemini vurguladı.

PAÜ öğrencileri İşaret diliyle ‘Evde Kal’ dedi

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