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PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma başlatıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.08.2020 11:58 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma başlattı.Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Hüseyin Bağ hakkında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından soruşturma başlatıldı.

PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma başlatıldı

Yükseköğretim Kurulu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma başlattı.
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Hüseyin Bağ hakkında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından soruşturma başlatıldı. Daha önce Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü’ne enstitü sekreteri olarak eşini atayan Rektör Bağ o yıl yine eleştirilerin hedefi olmuştu. PAÜ, Personel Daire Başkanlığı bünyesinde personelim alımı yapılacağını duyurusunun ardından açıklanan kriterler ise dikkat çekti. Açıklanan kriterleri sadece Rektör Hüseyin Bağ’ın eşinin karşıladığı ve sadece eşinin başvurduğu bir ilanla tekrar gündeme geldi. Bu durum sonrası YÖK yazılı açıklama yaparak Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma başlattığını yazılı olarak açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, “İlanda özel şartların kişiye özel olarak belirlenerek rektörün eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle; Yükseköğretimin teamül ve etik ilkeleri ile bağdaşmayacak nitelikte davranışları ile güvenirliği zedelenen rektör hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 7 Ağustos tarihli talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca soruşturma yapılması uygun bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.
Kurul 10 Ağustos’ta toplanacak
Acil olarak değerlendirilecek ifadelerinin bulunduğu açıklamada, "Konuyu görüşmek üzere Yükseköğretim Genel Kurulu 10 Ağustos’ta toplanacak olup rektörün durumu bu toplantıda acil olarak değerlendirilecektir. YÖK olarak, akademik camianın itibarını zedeleyen uygulamalara, tutum ve davranışlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini kesin bir dille ve uyarı mahiyetinde ifade ederiz" ifade edildi.
Öte yandan, Pamukkale Üniversitesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken soruşturma sonucuna göre açıklama yapılacağı öğrenildi.

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