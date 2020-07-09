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PAÜ Spor Merkezinde reformer pilates dersleri başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.07.2020 18:13 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük spor merkezlerinden biri olan ve bünyesinde olimpik havuz, fitness salonları, hamamlar, sauna, tırmanış duvarı, squash kortu, tenis kortları, halı sahalar, atletizm pisti gibi birçok sportif hizmetin bulunduğu Pamukkale Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Merkezi bünyesine kattığı reformer cihazları ile hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.Son yıllarda popülerlik kazanan ve özellikle vücut esnekliğini artırarak daha güçlü bir bedene sahip olmaya yardımcı olan Pilates Sporu ve Reformer Pilates ile ilgili bilgi veren Şehit Ömer Halisdemir Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve PAÜ Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Dr.

Türkiye’nin en büyük spor merkezlerinden biri olan ve bünyesinde olimpik havuz, fitness salonları, hamamlar, sauna, tırmanış duvarı, squash kortu, tenis kortları, halı sahalar, atletizm pisti gibi birçok sportif hizmetin bulunduğu Pamukkale Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Merkezi bünyesine kattığı reformer cihazları ile hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.
Son yıllarda popülerlik kazanan ve özellikle vücut esnekliğini artırarak daha güçlü bir bedene sahip olmaya yardımcı olan Pilates Sporu ve Reformer Pilates ile ilgili bilgi veren Şehit Ömer Halisdemir Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve PAÜ Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi Atakan Yılmaz şunları aktardı: “Pilates, bu altı temel bileşen konsantrasyon, merkezleme, hassasiyet, kontrol, akış ve nefestir. Nadir kullanılan küçük kasların aktif olarak hareket ettirmeden, zihinsel odaklanma ve sistemli hareketlere bağlı olarak vücut şekli ve vücut duruşu arasında bir denge kurup geliştirilmesini sağlar. Pilates kısıtlı bir alanda meditasyon yoluyla bir kişinin psikolojik istikrarına katkıda bulunarak, modern toplumda büyüyen bir sorun olan stresi azaltmada olumlu bir rol oynar. Pilatesin, mat ve aletli olmak üzere iki farklı uygulama metodu vardır. Spor Merkezimizde cadillac reformer metodu uygulanacak olup beş adet cihazla eğitimlere başlanmıştır. Genel olarak reformer pilates, mat pilatese göre daha kısa sürede ve daha iyi sonuçlar vermektedir. Tabi mat pilatesin tozunu yutmadan da direkt aletli pilatese başlarsanız en başlarda biraz zorlanabilir ve pilates yapmayı bırakabilirsiniz ama kesinlikle korkmayın ve pilates yapmaya devam edin, pişman olmayacağınıza eminiz. Spor merkezimize projelendirerek kazandırdığımız 5 yeni cadillac reformer cihazı ile merkezimizin hizmet alanına bir yenisini daha eklemenin mutluluğu içindeyiz. Üyelerimizin sağlığı bizim en önemli önceliğimizdir. Merkezimizde koronavirüs salgın tedbirleri kapsamında da her gün 1 saat 45 dakikada bir dezenfeksiyon ve temizlik işlemleri titizlikle gerçekleştirilmektedir. Pamukkale Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Merkezi bünyesinde hizmete sunulan cadillac reformer için ister bireysel ister grup olarak kurslarımız düzenlenmektedir.” dediler.

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