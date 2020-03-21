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PAÜ’de dijital ortamda dersler 23 Mart’ta başlıyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.03.2020 12:02 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından dijital ortamda yapılacak dersler için alt yapı çalışmasını tamamladı.

PAÜ’de dijital ortamda dersler 23 Mart’ta başlıyor

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından dijital ortamda yapılacak dersler için alt yapı çalışmasını tamamladı. Eğitim 23 Mart Pazartesi günü başlayacak.
YÖK’ün aldığı kararla, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim kapasitesi ve dijital imkanları bulunan üniversiteler, 2019-2020 bahar dönemi eğitim öğretim faaliyetlerine dijital ortamdan devam edecek. Bu kapsamda PAÜ de gerekli teknik ve dijital hazırlıklarını tamamladı. Dersler, dönem başında bölümler tarafından belirlenen ders programlarına uygun olarak, aynı gün ve saatlerde dijital ortamdan verilmeye devam edecek.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, tüm dünyada insanların yaşamını olumsuz etkileyen ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi olarak nitelendirdiği korona virüs salgınıyla mücadele etmek adına kendilerinin de bir dizi tedbir aldıklarını vurguladı. Rektör Bağ, “Bilindiği gibi bu kapsamda tüm üniversitelerin yerleşkelerinde eğitim ve öğretim, konferans, bilimsel toplantılara ara verilmiş, derslerin dijital ortamlarda canlı olarak yapılması kararı alınmıştır. Pamukkale Üniversitesi Yönetimi olarak, son yıllarda yürüttüğümüz dijitalleşme çalışmalarının sonucunda, Üniversitemiz bünyesinde faaliyete açtığımız PAÜ Dijital Teknoloji Merkezi İnteraktif Salonlarında elektronik ortamda ders anlatımı, çevrim içi toplantı ve tez sunumu gibi uygun bir platform sağlamaktadır. Derslerin dijital ortamda devam edebilmesi adına gerekli teknik hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz. 23 Mart Pazartesiden itibaren derslerimiz canlı ders sistemi üzerinden devam ediyor olacak. Virüsün yayılımını önlemek için ellerin temizliğine dikkat etmek kadar sosyal hareketliliği azaltmak ve mümkün olmadıkça dışarı çıkmamak da çok önemli” dedi.
PAÜ Canlı Ders Sistemine giriş yapmak için akademisyen ve öğrenciler pusula bilgi sistemi üzerinden sırasıyla ‘Öğrenci Bilgi Sistemi Canlı Ders İşlemleri Bilgilendirme’ sekmeleri üzerinden ilgili linklere ulaşabilirler.

PAÜ’de dijital ortamda dersler 23 Mart’ta başlıyor

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Merkezefendi
Cansu Eczanesi
Merkezefendi
Efe Eczanesi
Merkezefendi
Gözde Gündüz Eczanesi
Merkezefendi
Demiroğlu Eczanesi
Pamukkale
Emek Eczanesi
Pamukkale
Mavi Eczanesi
Pamukkale
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