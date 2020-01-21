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  4. PAÜ’den dijitalleşme yolunda önemli adım

PAÜ’den dijitalleşme yolunda önemli adım

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.01.2020 11:12 | Son Güncelleme

Kurumsallaşma, dijital farkındalık ve bilgi güvenliği yolunda önemli adımlar atan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını alan üniversitelerden biri olarak çalışmalarına devam ediyor.PAÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, elektronik bilgi varlıklarını koruma ve güvence altına alacak şekilde tasarlanmış uluslararası bir standart olan ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası konusundaPamukkale Üniversitesi, bilişim alt yapısı bu süreçte sızma testleri, eğitim ve denetim süreçlerini başarıyla tamamladı ve bu belgeyi almaya hak kazandı.Konuyla ilgili olarak açıklama yapan PAÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Doç.

PAÜ’den dijitalleşme yolunda önemli adım

Kurumsallaşma, dijital farkındalık ve bilgi güvenliği yolunda önemli adımlar atan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını alan üniversitelerden biri olarak çalışmalarına devam ediyor.
PAÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, elektronik bilgi varlıklarını koruma ve güvence altına alacak şekilde tasarlanmış uluslararası bir standart olan ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası konusundaPamukkale Üniversitesi, bilişim alt yapısı bu süreçte sızma testleri, eğitim ve denetim süreçlerini başarıyla tamamladı ve bu belgeyi almaya hak kazandı.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan PAÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Doç. Dr. Yusuf Özcan “Hızla dijitalleşen ve gelişen dünyada,bilişim teknolojilerinde sunulan imkânlardan öğrenciler ve akademisyenlerin daha fazla yararlanabilmeleri adına Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın destekleriyle,Üniversitemiz bünyesinde dijital dönüşüm hamlemizi başlattık. Bu kapsamda gerek yazılımsal gerekse donanımsal alanlarda önemli yeniliklere imza attık. Bu çalışmalarımızdan biri olarak ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında sistem ve bilişim ağlarının alt yapısını güçlendirme ve siber güvenlik tedbirlerini alma konusunda gerekli çalışmaları tamamladık. Bilgi Güvenliği alanında da ilklerden biri olmayı başardık. Yaptığımız çalışmalar sırasında ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası süreçlerini yakından takip ederek desteğini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Bağ olmak üzere Üniversitemiz yönetimine ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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