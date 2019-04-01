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Paul Pogba, Real Madrid'e transfer olmak istiyor

İSPANYA HABERLERİ  | 01.04.2019 11:32 | Son Güncelleme

İspanyol basını, Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'nın Real Madrid'e transfer olmak istediğini öne sürdü.

Paul Pogba, Real Madrid'e transfer olmak istiyor

Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve hakkında günden güne yeni dedikodular çıkan Paul Pogba'yla ilgili İspanyol basınından yeni bir iddia geldi.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, Fransız futbolcunun Real Madrid'e transfer olmak istediğini ileri sürdü. Paul Pogba'ya hayranlığını gizlemeyen Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, oyuncunun takıma katılmasına sıcak bakarken teklif yapacaklarına dair herhangi bir ifade kullanmadı.

Öte yandan Paul Pogba'nın Ocak ayında Manchester United'ın sözleşme uzatma teklifini de reddettiği konuşuluyor.

Jose Mourinho döneminde takımdan ayrılma noktasına gelen Pogba, Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle birlikte oynadığı futbol ve skora katkılarıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

2016 yazında Juventus'tan 105 milyon Euro'ya Manchester United'a transfer olan 26 yaşındaki yıldız futbolcunun kulübüyle 2021'in Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Paul Pogba real madrid

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