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PAÜ’lü öğrencilere Almanya’da iş fırsatı

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.02.2020 17:47 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Almanya’nın Thüringen Eyaletinde, faaliyet gösteren ve gençlerin en iyi şekilde istihdam edilebilmesi için farklı sektörlerden firmalarla ortak çalışmalar yürüten “FAV Service gGMBH” vakfı yetkilileri ile bir araya geldi.PAÜ Tıp Fakültesi seminer salonunda yapılan toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Almanya’nın Thüringen Eyaletinde, faaliyet gösteren ve gençlerin en iyi şekilde istihdam edilebilmesi için farklı sektörlerden firmalarla ortak çalışmalar yürüten “FAV Service gGMBH” vakfı yetkilileri ile bir araya geldi.
PAÜ Tıp Fakültesi seminer salonunda yapılan toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Çiftçi, PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, Öğretim Üyeleri, Rektör Danışmanı Dr. Turgay Sehil ve FAV Service gGMBH vakfı yetkilileri katıldı.
Toplantıda ilk olarak Uluslararası İlişkileri Koordinatörü Doç. Dr. Zeha Yakar, PAÜ’yü tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Sonrasında öğretim üyeleri tarafından Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin tanıtan bir sunum gerçekleştirildi.

“Gençlerin mesleki kariyerlerine Almanya’da devam etmelerine yardımcı olmayı istiyoruz”
Toplantı, FAV Service gGMBH Vakfı yetkilisi Heiko Schüler’in vakıf ve yaptığı çalışmalar hakkındaki sunumu ile devam etti. Sunumunda, bulundukları eyalet genelinde farklı sektörlerden 600 şirket ile işbirlikleri yaptıklarını belirten Schüler, özellikle sağlık hizmetleri, metal ve otomotiv sektöründe bu alanlarının eğitimini almış çalışanlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. PAÜ ile yapmayı hedefledikleri işbirliği ve ortak proje konusuna da değinen HeikoSchüler, Pamukkale Üniversitesi’nden mezun olmuş ve mezun olacak gençleri, eğitim aldıkları alanlarda, Almanca dil eğitimlerinin sonunda Almanya’da faaliyet gösteren firmalarla buluşturmayı, mesleki kariyerlerine Almanya’da devam etmelerine yardımcı olmayı istediklerini ifade etti.
Toplantı, PAÜ ile FAV Service gGMBH Vakfı yetkililerinin yürütülmesi planlanan proje konusunda karşılıklı görüş alışverişi ile devam etti.
Toplantının sonunda heyet, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan’ı ziyaret ederek, vakfın yaptığı çalışmalar konusunda bilgi verdi.

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