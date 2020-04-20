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PAÜ’lü öğretim görevlisi sosyal medyadan verdiği konser ile ‘Evde Kal’ dedi

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.04.2020 11:23 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç.

PAÜ’lü öğretim görevlisi sosyal medyadan verdiği konser ile ‘Evde Kal’ dedi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fatıma Akyüzlüer, sosyal medya üzerinden mini bir konser verdi. Akyüzlüer konserde Evde Kal isimli parçayı seslendirdi.
PAÜ korona virüs (Covid-19) salgın tedbirleri kapsamında derslerin dijital ortama taşınmasının ardından, fakültelerde çeşitli faaliyetler de sosyal medya üzerinden gerçekleştirilmeye başlandı. Akyüzlüer, sosyal medya üzerinden mini bir konser verirken, konserde Evde Kal isimli parçayı seslendirdi. Akyüzlüer, altyapıları PAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Birol Işıkdemir tarafından düzenlenen “Diçitençello, Yalgızam, Sevmek Nedir?, Yiğidim, Zülüf ve Rinaldo” gibi yerli ve yabancı birçok eserleri seslendirdi. Akyüzlüer konserde sözü Ümran Baradan’a ve Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Öğretmeni Nalan Albayrak’a ait bestesi ise Jülide Kıratlı’ya ait olan “Evde Kal” isimli parçayı ilk kez seslendirerek dinleyenlere “Evde Kal” çağırısı yaptı.

PAÜ’lü öğretim görevlisi sosyal medyadan verdiği konser ile ‘Evde Kal’ dedi

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