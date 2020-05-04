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PAÜ’nün bu yıl ki Mezuniyet Sergisi dijital ortamda açıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.05.2020 15:32 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi tarafından her yıl düzenlenen, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin resim çalışmalarının yer aldığı Mezuniyet Sergisi, korona virüs (Covid-19) salgın tedbirleri kapsamında bu yıl sanal ortama taşındı.Anasanat Atölye Danışmanlıklarını Doç.

PAÜ’nün bu yıl ki Mezuniyet Sergisi dijital ortamda açıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi tarafından her yıl düzenlenen, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin resim çalışmalarının yer aldığı Mezuniyet Sergisi, korona virüs (Covid-19) salgın tedbirleri kapsamında bu yıl sanal ortama taşındı.
Anasanat Atölye Danışmanlıklarını Doç. Dr. Feryal Beykal Orhun, Dr. Öğr. Üyesi Safi Avcı, Öğr. Gör. Dr. Barış Bozok ve Öğr. Gör. Dr. Serdal Yerli’nin üstlendiği Mezuniyet Sergisine bu yıl 28 öğrenci, farklı tekniklerle hazırlanan, resim, heykel ve tasarım çalışmalarından oluşan 84 eser ile katıldı.
Sergide, tuval üzerine akrilik boya, tuval üzerine yağlı boya, kağıt üzerine karakalem ve kağıt üzerine guaj boya resim çalışmalarının yanında gaz betondan yontma ve kil alçı döküm büst çalışmaları ile dijital tasarım baskı ve afişler, taş yontma, strafor yontma teknikleri ile hazırlanan çalışmaların yer aldığı belirtildi.

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