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  4. Payas’ta gönüllü kadınlar, günlük 400 adet maske üretiyor

Payas’ta gönüllü kadınlar, günlük 400 adet maske üretiyor

HATAY HABERLERİ  | 27.03.2020 15:49 | Son Güncelleme

Payas İlçe Kaymakamlığı, sağlık çalışanları ve ve güvenlik güçlerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla Halk Eğitim Merkezi’nde maske üretimine başladı.12 Kadın tarafından günlük 400 adet üretilen maskeler, ilk etapta sağlık personeli ve güvenlik güçlerine dağıtılıyor.

Payas İlçe Kaymakamlığı, sağlık çalışanları ve ve güvenlik güçlerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla Halk Eğitim Merkezi’nde maske üretimine başladı.
12 Kadın tarafından günlük 400 adet üretilen maskeler, ilk etapta sağlık personeli ve güvenlik güçlerine dağıtılıyor. Yapılan maskeler anti bakteriyel özelliği ile yıkanarak çok kullanım özelliği taşıyor.
Payas Kaymakamı Polat Kara, ilçedeki kurum ve kuruluşların maske ve önlük ihtiyacını karşılayacaklarını belirterek, "Halk Eğitim Merkezinde 12 gönüllü kursiyerimiz tarafından atölyemizde maske üretimi yapmaya başlandı. Şuan günlük olarak 400 maske üretilmektedir. Üretilen bu maskeler ilk etapta ilçemizde bulunan sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik güçlerimiz dağıtılacak. Aralıksız bir şekilde devam edecek maske üretimiyle talep oldukça ilçemizde bulunan kurum ve kuruluşlarımızın da ihtiyacını karşılayacağız" dedi.

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