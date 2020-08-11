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Payas’ta kaymakam, başkan ve emniyet müdürü nezaretinde korona virüs denetimi

HATAY HABERLERİ  | 11.08.2020 12:52 | Son Güncelleme

Hatay’ın Payas ilçesinde, Belediye Başkanı Bekir Altan, Kaymakam Polat Kara ve Emniyet Müdürü Mustafa Bağ nezaretinde korona virüs denetimi yapıldı.İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgenin ardından Hatay’ın Payas ilçesinde korona virüs denetimi yapıldı.

Hatay’ın Payas ilçesinde, Belediye Başkanı Bekir Altan, Kaymakam Polat Kara ve Emniyet Müdürü Mustafa Bağ nezaretinde korona virüs denetimi yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgenin ardından Hatay’ın Payas ilçesinde korona virüs denetimi yapıldı. Denetimlere Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Bekir Altan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ da nezaret etti.
Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan denetimler kapsamında kafe ve mağazalar ile yolcu otobüsü ve minibüsler hijyen, sosyal mesafe ve maske konusunda tek tek denetlendi.
Denetimler sırasında açıklama yapan Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, "Bugün tüm ülkede olduğu gibi Payas ilçemizde de "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla İçişleri Bakanımızın başlatmış olduğu denetim ve rehberlik faaliyetini icra ediyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle maskeye riayet ettiğini görmek, iş yerlerindeki tedbirlerin yerine getirilmiş olduğunu görmekten dolayı mutluyuz. Bu denetimlerle vatandaşlarımızın halk sağlığını koruma hedefi içinde adım adım devam ediyoruz. İnşallah bu salgından ülkemiz ve dünya en kısa zamanda kurtulur" dedi.

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