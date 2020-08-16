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Payas’ta pazarlarda korona virüs denetimi

HATAY HABERLERİ  | 16.08.2020 16:55 | Son Güncelleme

Hatay’ın Payas ilçesinde ilçe kaymakamı, ilçe belediye başkanı ve ilçe emniyet müdürü nezaretinde korona virüs denetimi gerçekleşti.Payas ilçesinde sabah saatlerinde Payas Kaymakamı Polat Kara, Payas Belediyesi Başkanı Bekir Altan ve Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ’ın öncülüğünde kentin en işlek pazarında korona virüs denetimi gerçekleşti.

Hatay’ın Payas ilçesinde ilçe kaymakamı, ilçe belediye başkanı ve ilçe emniyet müdürü nezaretinde korona virüs denetimi gerçekleşti.
Payas ilçesinde sabah saatlerinde Payas Kaymakamı Polat Kara, Payas Belediyesi Başkanı Bekir Altan ve Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ’ın öncülüğünde kentin en işlek pazarında korona virüs denetimi gerçekleşti. Denetimler kapsamında Payas Halk Pazarı hijyen, sosyal mesafe ve maske konusunda tek tek denetlendi.
Denetimler sırasında açıklama yapan Payas Belediyesi Başkanı Bekir Altan, "Bugün tüm ülkede olduğu gibi Payas ilçemizde de ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla İçişleri Bakanımızın başlatmış olduğu denetim ve rehberlik faaliyetini icra ediyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle maskeye riayet ettiğini görmek, Pazar yerlerindeki tedbirlerin yerine getirilmiş olduğunu görmekten dolayı mutluyuz. Bu denetimlerle vatandaşlarımızın halk sağlığını koruma hedefi içinde adım adım devam ediyoruz. İnşallah bu salgından ülkemiz ve dünya en kısa zamanda kurtulur" dedi.
Denetimlerden dolayı pazar esnafı ve vatandaşlar Kaymakam Kara’ya, Başkan Altan’a ve Emniyet Müdürü Bağ’a teşekkür ettiler.

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