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Payas’ta polis kadına şiddetinin önlenmesi için broşür dağıttı

HATAY HABERLERİ  | 24.11.2020 15:21 | Son Güncelleme

Hatay’ın Payas ilçesinde kadına yönelik şiddetinin önüne geçebilmek amacıyla ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek, kadınlara yardım, toplumsal farkındalık ve bilinç kazandırmak amacıyla kadına karşı şiddetle mücadele de etkin rol alınması ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.1000 adet bilgilendirici broşür dağıtan polis ekipleri, eşinden veya bir başkasından şiddet gören, şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların, akıllı telefonlarına yükleyebilecekleri bir uygulama olan kadın acil destek uygulaması olan (KADES) ile ani durumlarda hızlı bir şekilde ihbar sistemine ulaşabileceklerini, kadına yönelik şiddetin önüne geçebilmek için herkesin bu konuda daha duyarlı olmalarını istediler.

Hatay’ın Payas ilçesinde kadına yönelik şiddetinin önüne geçebilmek amacıyla ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.
Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek, kadınlara yardım, toplumsal farkındalık ve bilinç kazandırmak amacıyla kadına karşı şiddetle mücadele de etkin rol alınması ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.
1000 adet bilgilendirici broşür dağıtan polis ekipleri, eşinden veya bir başkasından şiddet gören, şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların, akıllı telefonlarına yükleyebilecekleri bir uygulama olan kadın acil destek uygulaması olan (KADES) ile ani durumlarda hızlı bir şekilde ihbar sistemine ulaşabileceklerini, kadına yönelik şiddetin önüne geçebilmek için herkesin bu konuda daha duyarlı olmalarını istediler.

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