Payitaht Abdülhamid 142. yeni bölüm fragmanı | Oyunun sonuna geldik!

Payitaht Abdülhamid dizisi, her Cuma TRT 1 ekranlarında saat 20.00’de izleyici ile buluşuyor. Payitaht Abdülhamid dizisinde, II. Abdülhamid karakterine Bülent İnal hayat veriyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 141. BÖLÜM ÖZET

Abdülhamid, Selim Paşa ismi ile yeniden karşılaşır ve olayların ardındaki sırları bir kez daha çözmeye çalışır. Sultanın İstanbul’a davet ettiği hukukçu Martin Efendi ise öldürülür. Cinayetin detayını öğrenen Abdülhamid’i bir sürprizle daha karşılaşır.

Saliha ise Aliye’nin gerçek yüzünü ortaya çıkartacağını zannederken Aliye’nin tuzağına düşer. Naime’nin gelini olacağına inan Sabuha ise soluğu sarayda alır. İstediğini elde eden Aliye için artık tek engel ablası Fatma’dır.

PAYİTAHT ALDÜLHAMİD 142. BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Selim Paşa’nın mason olmadığını öğrenen Abdülhamid, mason paşayı ortaya çıkarmak için yeni bir plan yapar. Abdülhamid ile yüzleşen Selim ise Sultan ile beraber hareket eder. Necip Paşa’nın ismini duyan Cassel ise şüphelenip meselelerin peşine düşer.

Saliha, nihayet Aliye’nin gerçek yüzünü ortaya çıkaracak delili bulur. Aliye, Stefano ile kavuşacağını düşünürken Fatma’nın tuzağına düşer. Fatma kardeşini korumaya çalışırken aşkını kaybetme noktasına gelir.