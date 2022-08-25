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Paylaşımı gündem oldu! ''Elbisenin geri kalanı nerede?''

25.08.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de ünlü bir moda firması olan ve Instagram hesabında modellerinin ürünleri içindeki seksi görüntülerini paylaşmasıyla şöhret kazanan Moda Nova, Instagram hesabında paylaştığı gönderiyle gündem oldu.

Paylaşımı gündem oldu! ''Elbisenin geri kalanı nerede?''

Müstehcen bikinilerden, mini elbiselere kadar birçok tekstil ürünü satan Kaliforniya merkezli hızlı moda markası modellerinden biri olan Meghan Claire Eskeeritt'in parçalı bir mini elbise giydiği fotoğrafını yayınlayınca, sosyal medya kullanıcılarında büyük tepki topladı.

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BEĞENMEYENLER FAZLAYDI

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Gönderiyi ve elbiseyi beğenenler olsa da, herkes hemfikir değildi. Kimileri elbisenin çok az alanı örtmesi nedeniyle eleştirdi ve ''Elbisenin geri kalanı nerede?'' diye sordu. Kimileri de ''Hiç giymeseymiş'' diyerek beğenmediklerini dile getirdi.

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Model
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