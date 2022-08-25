Paylaşımı gündem oldu! ''Elbisenin geri kalanı nerede?''

Müstehcen bikinilerden, mini elbiselere kadar birçok tekstil ürünü satan Kaliforniya merkezli hızlı moda markası modellerinden biri olan Meghan Claire Eskeeritt'in parçalı bir mini elbise giydiği fotoğrafını yayınlayınca, sosyal medya kullanıcılarında büyük tepki topladı.

BEĞENMEYENLER FAZLAYDI

Gönderiyi ve elbiseyi beğenenler olsa da, herkes hemfikir değildi. Kimileri elbisenin çok az alanı örtmesi nedeniyle eleştirdi ve ''Elbisenin geri kalanı nerede?'' diye sordu. Kimileri de ''Hiç giymeseymiş'' diyerek beğenmediklerini dile getirdi.



