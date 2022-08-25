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İşini duyan şaşırıyor! ''Bu iş için fazla güzelsin''

25.08.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerine birçok güzel genç kadının başarı bulduğu bir ortamda, barlarda çalışarak başlayan 27 yaşındaki Melissa Borsellino, gece kalabalığı sebebiyle bunalmış hissedince, babasının izinden gitmeye ve sıva ustası olarak çalışmaya karar verdi.

İşini duyan şaşırıyor! ''Bu iş için fazla güzelsin''

Şimdi, erkeklerle dolu şantiyelerde çalışan Melissa, 40 yıllık bir tüccar olan babası Tony'den ona nasıl sıva yapılacağını göstermesini istediğini anlattı. Kadınlar uzun zamandır inşaat sektörünün bir parçası olsa da Borsellino'ya göre 60 santimetre ek saçları olan ve takma tırnaklar takan biri sektör için yeni olabilirdi.

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YORUMLARI GÖĞÜSLEDİ

çalışan

Babasını ikna etmek için ilk işi kulübesini boyamak olan Melissa, ilk başladığında bir çanta dolusu malzemeyi bile kaldıramadığını anlattı. Sonrasında spor salonuna katılan genç kadın, haftalar içinde yük taşıyabilmeye başladığını söyledi. Devam eden süreçte erkek egemen bir sektörde, bir kadın olarak aldığı motivasyon kırıcı yorumlara da göğüs germek zorunda kaldı.

''FAZLA GÜZELSİN'' DEDİLER

inşaatçı

Melissa “Bana bu meslekte olamayacak kadar çok güzel olduğum söylendi, ancak bunun bu kadar keskin bir fikir olduğunu bilmiyordum'' diyerek, gördüğü tepkinin boyutunu anlattı. Borsellino, hikayesinin diğer kadınlara, özellikle erkek egemen bir sektörde tutunabilme konusunda ilham vermesini umduğunu söyledi.

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''BÖYLE OLMASI GEREKMİYOR''

inşaat

''Bu bir erkek dünyası, ama olması gerekmiyor. Başkalarının ne düşündüğü önemli değil… Önemli olan tek şey işyerinde mutlu olmak ve gelişmeye devam etmektir.'' dedi. Borsellino, bu sektöre atılmasından üç yıl sonra, günlerini tulumlar ve çelik başlıklı çizmeler giyerek geçirirken hala ekmsaçlarını, takma kirpik ve tırnaklarını takmaya devam ediyor.


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