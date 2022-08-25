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Yetişkin içerik üretici Mikaela Testa utançtan kıpkırmızı oldu! Hayranından gelen hediye şaşkına çevirdi

25.08.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayranlarından düzenli olarak sevgi dolu notlar alan bir yetişkin içerik üretici olan Mikaela Testa, bu kez kendisine gönderilen şey üzerine şaşkına döndü. Bir hayranının ona ev yapımı bir seks oyuncağı gönderdiğini açıklayan genç model, yaşadığı şoku anlattı.

Yetişkin içerik üretici Mikaela Testa utançtan kıpkırmızı oldu! Hayranından gelen hediye şaşkına çevirdi

Yetişkin içerik üretici kimliğiyle tanınan, milyonları bulan kazancı ve lüks yaşam tarzıyla adından söz ettiren güzel model Mikaela Testa, internette yayılan ayrılık söylentilerini doğruladı ve uzun süredir birlikte olduğu Atis Paul ile yollarının ayırdıklarını açıkladı.

ÜLKE ÜLKE GEZİYOR

Ayrılıklarının ardından, 22 yaşındaki genç güzel ülke ülke geziyor. Avrupa'da ve Avustralya'da kısa bir süre kaldıktan seyahatine devam eden Mikaela, şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nde vakit geçiriyor.

KARDEŞİ EVİYLE İLGİLENİYOR

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TikTok'u da aktif olarak kullanan Mikaela, paylaştığı bir videoda küçük kız kardeşinin eviyle ilgilenerek ve kendisine gelen kargo paketlerini alıp açarak ona yardım ettiğini açıkladı. Ancak kargoların arasından bir tanesi Mikaela'nın kardeşinden utanmasına sebep oldu.

MERAK UYANDIRDI

Kendisine birçok şirin hediye, sevgi dolu notlar ve süs eşyaları gönderildiğini söyleyen genö kadın, bu kez kullanabileceği bir şey geldiğini söyleyerek durumu tiye alsa da gelen şeyin oldukça sıradışı bir hediye olduğunu söyleyerek merak uyandırdı.

''MUHTEMELEN KULLANACAĞIM''

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Bu şey, erkek cinsel organının kalıbını çıkarark hazırlanmış ev yapımı bir seks oyuncağıydı. Şoke olduğunu ve küçük kız kardeşinin paketi açtığını düşününce çılgına döndüğünü anlatan Mikaela, ''Muhtemelen kullanacağım'' diye kıkırdayarak videoyu sonlandırdı.

TAKİPÇİLERİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

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Genç kadının takipçileri kendisine gönderilenler karşısında şaşkına döndü. Kimileri hediyeyi gönderen adamın yaşayacağı mutluluğa dikkat çekerken, kimileri de Mikaela'nın kullanacağını belirtmesi üzerine muhtemelen binlerce benzer kargo alacağını iddia etti. Birçoğu da Mikaela'yı kullanmaması konusunda uyardı.


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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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