Paylaşımlarıyla olay olan Duygu Özaslan: Benim kilomun peşini bıraksak mı artık?

Duygu Özaslan'ın, kendi yayınladığı bikinili pozları ile sosyal medyada paylaşılan görüntüler arasındaki fark olay olmuştu. Yoğun eleştiriler sonrasında Duygu Özaslan Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklamıştı.

Son olarak zayıfladığını iddia ettiği halini paylaşan Özaslan'a takipçilerinin bir kısmı inanmadı. Duygu Özaslan'ın bu paylaşımlarına tepki gösteren takipçileri "Yandığın şeyle yakıyorsun" diyerek tepki göstermişti.

Ünlü fenomen son olarak da Twitter üzerinden tavsiyelerde bulununca dalga konusu oldu.

Özaslan zayıfladığını ve gerçek halini paylaştığını iddia ederek "Gerçekten zayıflamak isteyenlere cevabım: spor ve mutluluk. Kendinizi kabul ederek, kısıtlamalarla eziyete dönüştürmeden ve acele etmeden" dedi.

Duygu Özaslan daha sonra ise açıklamasında şunları söyleyerek tavsiyelerde bulundu: "Her gün yüzlerce 'kaç kilosun' mesajı alıyorum benim kilomun peşini bıraksak mı artık evet zayıfladım oldu bitti. Gerçekten herkes bilerek ya da bilmeden birbirini triggerlayıp (tetiklemek) duruyor yapmayın bunu. Tatlı yiyince günaha girmiyorsunuz ya da yediğiniz her şeyi nasıl yakıcağınızı düşünmek ve bunu dile getirmek zorunda değilsiniz."



