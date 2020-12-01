MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Paylaşımlarıyla olay olan Duygu Özaslan: Benim kilomun peşini bıraksak mı artık?

Paylaşımlarıyla olay olan Duygu Özaslan: Benim kilomun peşini bıraksak mı artık?

01.12.2020 09:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Paylaşımlarıyla olay olan Duygu Özaslan: Benim kilomun peşini bıraksak mı artık?

Yazın gerçek hali ortaya çıkan Duygu Özaslan sosyal medyada gündem olmuş ve tepki çekmişti. Paylaştığı bikinili pozları ile sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları arasında fark olay olunca Duygu Özaslan'ın paylaşımlarına kimse inanmamaya başlamıştı. Ünlü fenomen şimdi de spor tavsiyeleriyle dikkat çekti.

Duygu Özaslan'ın, kendi yayınladığı bikinili pozları ile sosyal medyada paylaşılan görüntüler arasındaki fark olay olmuştu. Yoğun eleştiriler sonrasında Duygu Özaslan Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklamıştı.

Son olarak zayıfladığını iddia ettiği halini paylaşan Özaslan'a takipçilerinin bir kısmı inanmadı. Duygu Özaslan'ın bu paylaşımlarına tepki gösteren takipçileri "Yandığın şeyle yakıyorsun" diyerek tepki göstermişti.

Duygu Özaslan'ın pozu olay oldu! 'Bu fake vücut modeliyle...'Duygu Özaslan'ın pozu olay oldu! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Ünlü fenomen son olarak da Twitter üzerinden tavsiyelerde bulununca dalga konusu oldu.

12115303-260x190

Özaslan zayıfladığını ve gerçek halini paylaştığını iddia ederek "Gerçekten zayıflamak isteyenlere cevabım: spor ve mutluluk. Kendinizi kabul ederek, kısıtlamalarla eziyete dönüştürmeden ve acele etmeden" dedi.

1

Duygu Özaslan daha sonra ise açıklamasında şunları söyleyerek tavsiyelerde bulundu: "Her gün yüzlerce 'kaç kilosun' mesajı alıyorum benim kilomun peşini bıraksak mı artık evet zayıfladım oldu bitti. Gerçekten herkes bilerek ya da bilmeden birbirini triggerlayıp (tetiklemek) duruyor yapmayın bunu. Tatlı yiyince günaha girmiyorsunuz ya da yediğiniz her şeyi nasıl yakıcağınızı düşünmek ve bunu dile getirmek zorunda değilsiniz."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
MasterChef'te talihsiz kaza! Hastanelik olduMasterChef'te talihsiz kaza! Hastanelik oldu
Barış Akarsu’nun hayatı film oluyorBarış Akarsu’nun hayatı film oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

Korse giyince dalga konusu oldu

Korse giyince dalga konusu oldu

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

Edirne'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Edirne'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

İlginizi Çekebilir

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Diğer Haberler

Koronavirüs önlemlerini duyan Haluk Levent: 'Kısıtlamalardan sonra işsiz kalacak...'

'Açıklanan kısıtlamalardan sonra işsiz kalacak...'

Şimdiden söylüyoruz çok yakında herkes bu film ve dizileri konuşmaya başlayacak

İlker Kaleli’nin yeni dizisi için geri sayım başladı

MasterChef'te talihsiz anlar! Barbaros hastaneye götürüldü

MasterChef'te talihsiz kaza! Hastanelik oldu

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanları

MasterChef'te kazanan belli oldu!

Baba kızın 28 yıllık hasreti Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme'de son buldu

Gerçek 28 yıl sonra ortaya çıktı! DNA testi yapıldı

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den itiraf: Aldatılma yabancı olduğum bir durum değil

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den aldatma itirafı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.