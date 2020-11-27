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Duygu Özaslan'ın pozu olay oldu! 'Bu fake vücut modeliyle...'

27.11.2020 10:54 | Son Güncelleme:
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Duygu Özaslan'ın pozu olay oldu! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Yazın gerçek hali ortaya çıkan Duygu Özaslan uzun süre gündemde kalmıştı. Paylaştığı bikinili pozları ile sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları arasındaki fark olay olunca Duygu Özaslan hastalığını itiraf etmişti. Ünlü fenomen son zamanlarda zayıf hallerini paylaşınca tepki gördü.

Fenomen Duygu Özaslan'ın, kendi yayınladığı bikinili pozları ile sosyal medyada paylaşılan görüntüler arasındaki fark olay olmuştu. Yoğun eleştiriler sonrasında Duygu Özaslan Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklamıştı.

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Özaslan, "Evet, kilo aldım. Aslında sonra açıklayacaktım ama şimdi söyleyeyim; bulimia nervoza hastalığına yakalandım. İyileşme sürecindeyim" demişti.

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Yazdan beri yaptığı paylaşımlarda photoshop'a devam eden ünlü fenomene eleştiri yağıyor. Son olarak zayıfladığını iddia ettiği halini paylaşan Özaslan'a takipçilerinin bir kısmı inanmadı.

Ekran Alıntısı

Duygu Özaslan'ın bir takipçisi "Bulimiadan yakınan biri olarak yarattığın bu 'fake' vücut modeliyle birçok genç kızı buna sürüklüyorsun. Yandığın şeyle yakıyorsun. İnsanlara diyorsun ki 'ideal vücut bu olduğu için ben kendi vücudum yerine shopla bunu yapıyorum.' Gerçekten acınası" sözleriyle tepki gösterdi.

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Özaslan bu yoruma şu yanıtı verdi: "Öyle bir şey demiyorum artık fotoğraflarımla oynamıyorum da. Çok ciddi spor yapıp kilo verdim kusura bakmayın ama azmimle de gurur duyuyorum."

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