Paylaştığı video olay yaratmıştı! Aleyna Tİlki'nin gözyaşlarının nedeni belli oldu

'Bugüne kadar halk ne istediyse onu yaptım' diyen genç şarkıcı bir anda gözyaşlarına boğuldu.

Aleyna Tilki'nin gözyaşlarının nedeni belli oldu!

1 / 15 Tilki'nin gözyaşlarının nedeni çok geçmeden anlaşıldı. Müzik dünyasına girdiği günden bu yana birlikte çalışan Aleyna Tilki ile Emrah Karaduman küstü.

2 / 15 Tİlki sitemini önce Twitter sayfasında dile getirdi: - Kalp kırmayın artık. Ben merkezli düşünce ve çıkar tabanlı ilişkilere dikkat edin. Zira can yakıyor... Ben yaşadım oradan biliyorum. Aslolan önemsediğiniz kadar önemsenmek, değer verdiğiniz kadar değer görmek olmalı. - Ayıplıyorum. Çok vefalı büyümemden mi,farklı bir vicdanla büyümekten mi,bana emek verenlere inanılmaz vefa hissetmekten mi garipsiyorum bunları bilmiyorum.Belki de ben fazla düşünceliyimdir,sorun bendedir. Bu yüzden ayıplıyorum sadece... Başka bir şey yapmıyorum. Kibarca,içten içe..

3 / 15 - Kibarca kırılıyor kalbim... Sessizce kırıldı hep. Bana bile haber vermedi... O derece vefalı.... - Acı eşiği zorlanması herhalde... Yoksa kalbim haber vermezdi bana,bak kırılıyorum diye.... - İçimdeki zehir bile vefalı! Sadece beni zehirledi. Anlıyor musunuz?

4 / 15 - Bir daha can yakma Emrah Karaduman - Bir teşekkürü de çok görme Emrah Karaduman - Gün gelir barışırız konuşuruz ama bu zehiri atma zorunluluğum vardı. Emrah Karaduman, sayın yol arkadaşım!

5 / 15 Aleyna son noktayı ise ağlayarak paylaştığı video ile koydu. 18 yaşındaki şarkıcı 'Bugüne kadar halk ne istediyse onu yaptım. Kalbim neye izin verdiyse onu yaptım. Ama bugünden sonra sadece kendim için bir şey yapmaya karar verdim' dediği videoyu 'İlk kez bu kadar samimiyim' notu ile paylaştı.

6 / 15 Aynı saatlerde Aleyna Tilki'nin annesi Havva Tilki , sosyal medya hesabından canlı yayın açarak kızının kayıp olduğunu söyledi.

7 / 15 Annesinin yardım çağrısından kısa bir süre sonra Aleyna Tilki, evinde olduğunu belirten şu mesajı yayınladı: "Ne yani insanlar ağlayamaz mı? Kalpleri kırılamaz mı? Şaka gibi... Kayıp falan olmadım. Şu an evimde, odamdayım. Birazdan uyuyacağım"

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