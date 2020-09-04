Pazan ve Karakuş’tan Eskici’ye ziyaret

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan ve Herkes İçin Spor Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Karakuş, İl Müdürü Murat Eskici’yi makamında ziyaret etti.

Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan ve Herkes İçin Spor Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Karakuş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, yaklaşan Avrupa Etkinlik Haftası ve yapılacak sportif faaliyetler hakkında görüş alış verişinde bulundu.

İl Müdürü Eskici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Federasyon Başkanı Murat Pazan’a ve HİS Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Karakuş’a yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.



