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Pazan ve Karakuş’tan Eskici’ye ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.09.2020 15:35 | Son Güncelleme

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan ve Herkes İçin Spor Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Karakuş, İl Müdürü Murat Eskici’yi makamında ziyaret etti.Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan ve Herkes İçin Spor Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Karakuş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, yaklaşan Avrupa Etkinlik Haftası ve yapılacak sportif faaliyetler hakkında görüş alış verişinde bulundu.İl Müdürü Eskici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Federasyon Başkanı Murat Pazan’a ve HİS Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Karakuş’a yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.

Pazan ve Karakuş’tan Eskici’ye ziyaret

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan ve Herkes İçin Spor Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Karakuş, İl Müdürü Murat Eskici’yi makamında ziyaret etti.
Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan ve Herkes İçin Spor Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Karakuş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, yaklaşan Avrupa Etkinlik Haftası ve yapılacak sportif faaliyetler hakkında görüş alış verişinde bulundu.
İl Müdürü Eskici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Federasyon Başkanı Murat Pazan’a ve HİS Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Karakuş’a yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.

Pazan ve Karakuş’tan Eskici’ye ziyaret

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Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Akın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Mavi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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