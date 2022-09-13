YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Pazar alışverişi yapan yaşlıların eşyalarını Kızılayın gönüllü gençleri taşıyor

Pazar alışverişi yapan yaşlıların eşyalarını Kızılayın gönüllü gençleri taşıyor

13.09.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay Elazığ Şubesi Genç Kızılay gönüllülerinden oluşan 15 kişilik ekip, haftada iki gün kentteki semt pazarlarına giderek alışveriş yapan yaşlılara eşyalarını taşımada yardımcı oluyor - Elazığ Genç Kızılay Başkanı Yunus Emre Güzel: - "Sunduğumuz hizmetle hem alışveriş süresini kısaltıyoruz hem de yaşlılarımızın en iyi ürünleri almalarına yardımcı oluyoruz"

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Türk Kızılay Elazığ Şubesi Genç Kızılay gönüllüleri hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında haftanın belirli günlerinde semt pazarlarında alışveriş yapan yaşlıların eşyalarını evlerine taşıyor.

Genç Kızılay gönüllüleri, yaz aylarında sıcak havada semt pazarlarına gitmekte, alışveriş yapmakta ve aldığı ürünleri eve taşımakta zorlanan yaşlılara destek sunmak için 15 kişiden oluşan ekip kurdu.

Gönüllüler, "Büyük insanlar büyük dualar" sloganıyla haftada iki gün semt pazarlarına giderek alışveriş yapan ileri yaştaki vatandaşlar ile yardıma ihtiyaç duyan kişilere destek oluyor.

- "Yaşlılarımız sıcak havada pazar alışverişi yaparken zorlanıyor"

Elazığ Genç Kızılay Başkanı Yunus Emre Güzel, AA muhabirine, tamamen gönüllülük esasına dayalı hizmet sunduklarını belirterek, oluşturdukları 15 kişilik ekibin haftada iki gün semt pazarlarında görev yaptığını söyledi.

"Yaşlılarımız sıcak havada pazar alışverişi yaparken zorlanıyor. Hem alışverişlerini yapıyoruz hem de ürünleri taşımalarına yardımcı oluyoruz." diyen Güzel, evlerinden çıkamayan hasta ve yaşlıların da sipariş üzerine alışverişini yapıp adreslerine teslim ettiklerini anlattı.

Güzel, alışverişte bez poşet kullanarak geri dönüşüme de katkı sağladıklarını dile getirerek, ileri yaştaki vatandaşların bu hizmetten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Yaşlılarımız sıcak olduğu için fazla duramıyorlar, iyi ürün seçemiyorlar, burada biz devreye giriyoruz. Sunduğumuz hizmetle hem alışveriş süresini kısaltıyoruz hem de yaşlılarımızın en iyi ürünleri almalarına yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullanan Güzel, bu hizmetin süreceğini kaydetti.

Genç Kızılay gönüllüsü Yusuf Samet Kaya da boş vakitlerini iyilik yaparak değerlendirdiğini söyledi.

Kaya, "Yaşlılarımızın aldığı malzemeleri taşıyoruz. Yardıma ihtiyacı olanların hayır dualarını alarak iyilik yapmış oluyoruz. Bizleri görünce mutlu oluyorlar. Bizler de onlara yardımcı olduğumuz için kendimizi iyi hissediyoruz." diye konuştu.

- "Bizlere her konuda yardımcı oluyorlar"

Hasta eşinden dolayı dışarı çıkamayan 84 yaşındaki Ferit Alcısu, Kızılay gönüllülerinin sürekli kendisine destek olduğunu belirtti.

Her ihtiyacının kapısına kadar geldiğini anlatan Alcısu, "Kızılay gönüllülerimiz çok dürüst ve çalışkanlar. Verilen bu hizmetten çok memnunum. Her ihtiyacımı karşılamak için yanıma geliyorlar. Allah razı olsun. Bugün pazar alışverişimi yaptılar, Allah razı olsun." dedi.

Nuray Arslan da alışveriş için geldiği semt pazarında gençlerin kendisine yardımcı olduğunu belirterek, "Havalar çok sıcak, aldığımız ürünleri evlerimize kadar götürüyorlar. Yani çok memnun olduk. Allah razı olsun. Sadece pazarda değil birçok yerde bu gençlerimizi görüyoruz." diye konuştu.

Mümtaz Erdoğan da pazara geldiklerinde sürekli gençleri gördüklerini aktararak, "Gençler ürün seçmede ve aldığımız ürünleri eve taşımada yardımcı oluyor. Allah razı olsun. İyi ki varlar." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığlılar Dipsiz Göl'ün turizme kazandırılmasını istiyorElazığlılar Dipsiz Göl'ün turizme kazandırılmasını istiyor
Sivas'ta 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandıSivas'ta 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, gelecek maçlar için umutluDenizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, gelecek maçlar için umutlu
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
04:34
Sabah
05:57
Öğle
12:24
İkindi
15:54
Akşam
18:40
Yatsı
19:58
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Ne yaptın Melisa? Sokak ortasında kadının saçlarını yoldu

Ne yaptın Melisa? Sokak ortasında kadının saçlarını yoldu

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.