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Pazar artıkları hayvanlara yem oluyor

29.01.2021 10:42 | Son Güncelleme:
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sebze meyve halinde oluşan pazar artıklarını toplayarak, doğada yaşayan hayvanlara yem yapıyor.Zabıta ekiplerince toplanan ve düzenli bir şekilde poşetlenen pazar artıkları, daha sonra günlük olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü’ne teslim ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sebze meyve halinde oluşan pazar artıklarını toplayarak, doğada yaşayan hayvanlara yem yapıyor.
Zabıta ekiplerince toplanan ve düzenli bir şekilde poşetlenen pazar artıkları, daha sonra günlük olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü’ne teslim ediliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları pazar artıklarını samanla harmanlayarak, belirledikleri bölgelerdeki yerlere bırakılıyor. Ekipler, belediyeden aldığı 400 kilo pazar artığına 200 kilo saman ve 200 kilo besi yemi ekleyerek, Kartepe İlçesi Suadiye Tabiat Parkında belirlenen bölgelere bıraktı.

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