Pazar atıkları yaban hayvanlarına yem oluyor

Menteşe Belediyesi, Perşembe pazarının ardından topladıkları 500 kilogramlık sebze ve meyve gibi atıkları kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yemesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Teslim edilen yiyecek maddeleri ekipler tarafından Yılanlı Yaban Hayatı Gençleştirme sahasına bırakılacak.

Perşembe pazarı sonrası oluşan atıkları toplayarak çöpe atmak yerine hayvanlar için değerlendirdiklerini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Bölgenin en büyük pazarı olan Perşembe pazarı sonrasında pazaryerinden topladığımız 500 Kilogram sebze ve meyve atıklarını, Yılanlı Yaban Hayatı Gençleştirme Sahasına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik. Kış mevsiminde yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının aç kalmamaları ve yaşamaya devam etmelerini sağlıyoruz. Bu uygulama ile artık olarak nitelendirilen ürünlerde çöpe atılmıyor” dedi.

Başkan Gümüş, şehir içinde yaşayan can dostları sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak adına da belirli noktalara düzenli olarak yiyecek bırakıldığını sözlerine ekledi.

