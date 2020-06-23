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Pazar esnafı, Efeler Belediyesi’nden memnun ayrıldı

AYDIN HABERLERİ  | 23.06.2020 16:17 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, pazar esnaflarına çay ikram etti, makam odasında ağırladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, pazar esnaflarına çay ikram etti, makam odasında ağırladı. Pazar esnafları Başkan Atay’a şikayetlerini ve isteklerini anlattı.
Korona virüs salgın sürecinde, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede belirtilen şartlara uymayan pazar yerleri kapanmıştı. Zafer Mahallesi’nde kurulan Salı Pazarı’nın kapanmasıyla birlikte ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan yaklaşık yetmiş pazar esnafı toplanarak Efeler Belediyesi’ne gitti. Pandemi süreci sebebiyle tezgah açamayan esnaflar Başkan Atay’dan yardım istedi. Pazar esnafları, her zaman esnafın yanında olan Başkan Atay’ın arkasında olduklarını belirterek Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti.
“Arayın uyarın beni”
Pazar esnafına numarasını veren Başkan Atay ,“Sadece arkamda durun, güvenin bana ben her sorununuzu çözmek için elimden geleni yapacağım. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Hata yapabilirim, personelimiz hata yapabilir. Telefon numaramı verdim arayın uyarın beni. Hiç bir zaman çekinmeyin telefonum her zaman açık. Bir sorun varsa sorunu birlikte çözeceğiz.” dedi.
Pazar esnafları görüşmenin ardından Efeler Belediyesi hizmet binasının önünde Başkan Atay ile birlikte fotoğraf çektirdi.

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