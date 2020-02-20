Pazar esnafının sebzelerini çaldılar

Antalya’da pazarda bazı esnafın sabah tezgahlarında satmak için geceden getirip kasalar halinde bıraktığı domates, salatalık ve patlıcanlar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Sebzeleri çalınan Mehmet Top ve Asım Uslu isimli pazarcılar, pazarlarda hırsızlık olaylarının sürekli olduğuna dikkat çekerek, "Acilen pazarlara güvenlik kamerası takılmalı, bekçi konulmalıdır" şeklinde konuştular.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde perşembe pazarında esnaf, sabah geldiklerinde hırsızlık şokuyla karşılaştı. Pazarcılardan Asım Uslu’nun 7 kasa domates, Mehmet Top’un 1 kasa salatalık ve 2 kasa patlıcanının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı belirtildi. Sabah tezgahlarını düzenlemek için kasalardaki ürünlerini kontrol eden ve ürünlerinin çalındığını gören pazarcılar polisi arayarak şikayette bulundular.

"Bizim 2 günlük kârımız gitti"

Eşi Emine Top ile birlikte 22 yıldır 4 metrelik tezgahta sebze sattığını belirten Mehmet Top “Biz buraya çevremizdeki diğer esnaf arkadaşlarımızdan dolayı mecburen malımızı geceden getirmek zorundayız. Yoksa pazara giremeyiz. Dün gece de aynı şekilde malımızı getirdik, kendi yerimize bıraktık. Sabah geldiğimizde 1 kasa salatalık, 2 kasa patlıcanın olmadığını gördüm. Zararımız 500 lira civarında. Bizim 2 günlük kârımız gitti. Bu işe çözüm bulunmalı. Yetkililerden pazar yerlerine acilen güvenlik kamerası ve bekçi istiyoruz" çağrısında bulundu.