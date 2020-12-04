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Pazar girişinde HES kodu denetimi

YALOVA HABERLERİ  | 04.12.2020 10:52 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Halk pazarında girişlerde korona virüs tedbirleri çerçevesinde HES kodu uygulamasına geçildi.

Yalova Altınova Halk pazarında girişlerde korona virüs tedbirleri çerçevesinde HES kodu uygulamasına geçildi. Altınova Semt pazarında HES uygulamışına geçildiği ilk haftada Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, uygulamaları yerinde denetledi.
Yalova’nın Altınova Halk pazarında girişlerde korona virüs tedbirleri çerçevesinde HES kodu uygulamasına geçildi. HES Kodu olan vatandaşlar pazar yerlerine giriş yaparken, HES kodunu olmayan vatandaşlara ise ekipler kod almaları konusunda yardımcı oldu. Ayrıca görevliler, pazar yerine giren vatandaşların ateşlerini ölçerken, korona virüs kurallarına uymaları konusunda sık sık ikaz edildi.
Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, denetimlerde esnaf ve vatandaşları temizlik, maske ve mesafe konusunda uyardı. Esnaf ve vatandaşlara, salgın ile mücadelede uyulması gereken kuralları hatırlatan Kaymakam Özyiğit, “Son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Tedbirlere dikkat etmedikçe maalesef vaka sayı artıyor. Bizler vatandaşımızı maske, mesafe, temizlik konusunda hassasiyeti artırmaya davet ediyoruz. Farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu mücadelede en büyük gücümüz maske, mesafe ve temizliktir" dedi.
“TEMZİLİK, MESAFE, MESAFE”
Alınan tüm tedbirlerin vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik olduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ise, “Maske, sosyal mesafe, temas, izolasyon, hijyen ve Bilim Kurulunca belirlenen kurallara uymak çok önemlidir. Bunlara uyarsak salgının bize ve bizim üzerimizden başka insanlara bulaşmasını önleriz. Bizler kurumlar olarak, üzerimize düşen çalışmaları yerine getirirken; hemşerilerimizin de aynı duyarlılığı göstermelerini istiyoruz” diye konuştu.

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