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’Pazar Sineması’, ’Susuz Yaz’ ile başlıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 07.11.2020 11:48 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, bu pazar ‘Susuz Yaz’la başlayacak ‘Pazar Sineması’ gösterimleriyle Türk sinema tarihine bir pencere açacaklarını söyledi.

’Pazar Sineması’, ’Susuz Yaz’ ile başlıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, bu pazar ‘Susuz Yaz’la başlayacak ‘Pazar Sineması’ gösterimleriyle Türk sinema tarihine bir pencere açacaklarını söyledi. Uysal, " Altın Portakal Film Festivali dolayısıyla sinemanın başkenti unvanını hak eden Antalya’mızın sinema alanındaki entelektüel birikimini koruması ve geliştirmesi lazım” diye konuştu.
Altın Portakal Film Festivali’yle yarım asrı aşkın süredir Türk sinemasına büyük destekler veren Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 6 hafta devam edecek ‘Pazar Sineması’ gösterimleriyle sinemaseverleri Türk sinema tarihinde bir yolculuğa çıkaracak.

İlk gösterim pazar günü
Bu pazar gerçekleştirilecek ilk gösterimde, Metin Erksan’ın yönetmenliğini yaptığı ve Türk sinemasına Berlin Film Festivali’nde ilk büyük ödülü kazandıran 1963 yapımı ‘Susuz Yaz’ filmi yer alacak. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek gösterimin ardından Modern Zamanlar Sinema Derneği’nden Tuncer Çetinkaya moderatörlüğünde Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Levent Yaylagül’ün konuşmacı olarak katılacağı söyleşi gerçekleştirilecek.

Sinemanın başkenti Antalya
Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’nın, 57’nci yılını geride bırakan Altın Portakal Film Festivali dolayısıyla sinemanın başkenti unvanını hak ettiğini belirterek, “Yarım asrı geçen tarihiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali, bir modern sanat olan sinema alanında bizim de parçası olduğumuz coğrafyada çok rastlanabilecek bir şey değil. Müthiş bir şey ve Antalya’mıza çok yakışıyor” dedi. Ancak bu durumun Antalya’nın sinema alanındaki entelektüel birikimini koruması ve geliştirmesi gerekliliğini ortaya çıkardığının altını çizen Başkan Uysal, şunları söyledi:
“İnsanları sinemayla ilgili hale getirmeye çalışmamız lazım. Türk sinema tarihinin burada canlı kalması lazım. Dünya sineması klasiklerini burada biliniyor olması lazım. Türk ve dünya sinemasına damgasını vurmuş yönetmenlerin, oyuncuların biliniyor olması lazım. Buna bir katkı olmak üzere, Muratpaşa Belediyesi olarak 6 hafta süresince her pazar, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde Türk sinemasının klasiklerinin gösterimine başlıyoruz. Susuz Yaz’la başlayıp Üç Tekerlekli Bisiklet, Muhsin Bey, Adı Vasfiye gibi çok önemli filmlerin gösterimleriyle devam edecek. Sonrasında gösterimler dünya klasikleriyle sürecek.”

Sinema kültürü
Muratpaşa Belediyesi olarak, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ulusal yarışmanın iptal edildiği dönemde Altın Portakal ödüllü filmleri sinemaseverlerle buluşturduklarını hatırlatan Başkan Uysal, ulusal yarışmanın Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce yeniden başlatılmasının önemine dikkat çekti. “Geleneği oluşturmak çok çok zor ama bir geleneği yıkmak çok kolaydır” diyen Başkan Uysal, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin bölge coğrafyasının en uzun soluklu sinema festivaline sahip Antalya’da sinema kültürünü yüksek düzeyde tutulması konusunda çalışması gerektiğini söyledi.

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