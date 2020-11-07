’Pazar Sineması’, ’Susuz Yaz’ ile başlıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, bu pazar ‘Susuz Yaz’la başlayacak ‘Pazar Sineması’ gösterimleriyle Türk sinema tarihine bir pencere açacaklarını söyledi. Uysal, " Altın Portakal Film Festivali dolayısıyla sinemanın başkenti unvanını hak eden Antalya’mızın sinema alanındaki entelektüel birikimini koruması ve geliştirmesi lazım” diye konuştu.

Altın Portakal Film Festivali’yle yarım asrı aşkın süredir Türk sinemasına büyük destekler veren Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 6 hafta devam edecek ‘Pazar Sineması’ gösterimleriyle sinemaseverleri Türk sinema tarihinde bir yolculuğa çıkaracak.

İlk gösterim pazar günü

Bu pazar gerçekleştirilecek ilk gösterimde, Metin Erksan’ın yönetmenliğini yaptığı ve Türk sinemasına Berlin Film Festivali’nde ilk büyük ödülü kazandıran 1963 yapımı ‘Susuz Yaz’ filmi yer alacak. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek gösterimin ardından Modern Zamanlar Sinema Derneği’nden Tuncer Çetinkaya moderatörlüğünde Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Levent Yaylagül’ün konuşmacı olarak katılacağı söyleşi gerçekleştirilecek.